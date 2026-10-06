Американците ще харчат повече за Хелоуин тази година

Потребителите в САЩ планират да увеличат разходите си за Хелоуин през 2026 г., въпреки несигурността около икономиката и натиска върху семейните бюджети. Средно едно домакинство възнамерява да похарчи 285 USD, показва проучване на Deloitte сред 1500 американски домакинства.

От тази сума около 219 USD ще бъдат похарчени в търговската мрежа, а други 66 USD - за преживявания и развлечения. Около 34% от анкетираните възнамеряват да отделят повече средства в сравнение с миналата година.

Най-голямо перо са костюмите и аксесоарите – средно 57 USD, следвани от декорациите с 54 USD и сладкишите, храните и напитките с 48 USD. За ресторанти и социални събития потребителите предвиждат средно по 32 USD.

Физическите магазини запазват преднината си

Въпреки развитието на електронната търговия, 67% от потребителите планират да купуват продукти за Хелоуин във физически магазини, докато около една трета ще пазаруват онлайн.

Супермаркетите привличат 55% от купувачите, големите търговски вериги – 47%, дискаунтърите – 40%, а специализираните магазини за Хелоуин – 36%.

Друг важен сигнал за търговците е все по-ранното начало на сезонното пазаруване. Повече от половината анкетирани планират покупки още до края на септември, а 37% – да приключат по-голямата част от тях преди 1 октомври.

Всеки пети ще използва финансиране

По-високите разходи обаче не означават непременно по-силна покупателна способност. Макар 71% от потребителите да заявяват, че могат спокойно да си позволят планираните покупки, един от всеки петима ще използва Buy Now, Pay Later (BNPL) или друга форма на финансиране.

Националната федерация за търговия на дребно (NRF) прогнозира, че общите разходи за Хелоуин в САЩ ще достигнат 13,5 млрд. USD през 2026 г., спрямо 13,1 млрд. USD година по-рано.

За търговците данните показват, че потребителите продължават да отделят средства за празници и преживявания, но едновременно с това стават по-чувствителни към цените, промоциите и възможностите за разсрочено плащане.