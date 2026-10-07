Мегасливането между Paramount и Warner Bros е факт

Paramount Skydance приключи придобиването на Warner Bros. Discovery за около 110 млрд. USD, с което се създава един от най-големите медийни и развлекателни конгломерати в света. Обединената компания ще носи името Skydance, съобщи аг. Reuters.

Сделката беше финализирана на 6 октомври след получаването на необходимите регулаторни одобрения и изпълнението на останалите условия по споразумението. Начело на новата медийна група застава Дейвид Елисън.

Мащабът на обединението е значителен. Под един корпоративен покрив вече попадат две големи филмови студиа, стрийминг услугите Paramount+ и HBO Max, телевизионните активи CBS и HBO, новинарските мрежи CBS News и CNN, както и спортните подразделения CBS Sports и TNT Sports.

В портфолиото на компанията влизат и някои от най-разпознаваемите развлекателни марки и поредици в света – от „Хари Потър“ и DC до „Топ Гън“, „Мисията невъзможна“, „Белият лотос“ и „Спондж Боб Квадратни гащи“.

Според официалните данни новата Skydance разполага с над 200 млн. абонати на своите стрийминг платформи и генерира близо 70 млрд. долара приходи.

Най-малко 30 филма годишно

Една от основните стратегии след обединението ще бъде увеличаването на продукцията. Компанията се ангажира да пуска най-малко 30 филма годишно в киносалоните, като всеки от тях ще има минимален 45-дневен период на ексклузивно киноразпространение.

Новата група разполага и с повече от 180 телевизионни предавания и сериали.

Плановете предвиждат постепенно обединяване и на директните стрийминг предложения на компанията в една услуга. Това поставя Skydance в още по-пряка конкуренция с останалите глобални играчи на стрийминг пазара.

Целта е над 6 млрд. USD икономии

Мащабното сливане ще бъде последвано от сериозно преструктуриране. Ръководството си поставя за цел да постигне над 6 млрд. долара годишни синергии в рамките на три години.

Спестяванията трябва да дойдат основно от интегриране на технологичните системи, снабдяването, маркетинга и оптимизирането на недвижимите имоти на групата.

До 2030 г. компанията очаква да генерира повече от 10 млрд. USD свободен паричен поток, като едновременно с това намалява задлъжнялостта и продължава да инвестира в съдържание и технологии.

Акциите вече се търгуват като SKYD

С приключването на сделката акциите на Warner Bros. Discovery спряха да се търгуват на Nasdaq. Акционерите на компанията получават по приблизително 31,02 USD в брой за акция, съгласно условията при финализирането на придобиването.

Акциите клас B на обединената компания преминават от Nasdaq на Нюйоркската фондова борса и от 6 октомври се търгуват под борсовия символ SKYD.

За финансирането на сделката са привлечени 47 млрд. USD нов собствен капитал. Сред инвеститорите са семейство Елисън, RedBird Capital Partners, саудитският Public Investment Fund (PIF), Qatar Investment Authority и други инвеститори.

Семейство Елисън остава най-големият акционер в новата Skydance, а заедно с RedBird Capital Partners контролира всички акции с право на глас.

Финализирането на сделката бележи една от най-мащабните трансформации на американската развлекателна индустрия през последните години. Обединяването на Paramount и Warner Bros. Discovery концентрира огромен каталог от филми, телевизионни продукции, спортни права, новинарски канали и стрийминг услуги в една компания в момент, когато традиционният Холивуд се опитва да се адаптира към глобалната конкуренция в стрийминга и бързото навлизане на новите технологии.