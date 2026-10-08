Почти половината жени в Германия се тревожат за парите си

Почти половината жени в Германия се тревожат сериозно за финансовото си бъдеще. Делът на жените, които изпитват големи или много големи опасения за пенсионното си обезпечение, е 47%, докато при мъжете е 35%. Данните са от репрезентативно онлайн проучване по поръчка на независимия финансов консултант Finanztip.

Несигурността е особено силна сред младите. Само 37% от жените между 18 и 29 години се чувстват финансово сигурни, когато става дума за личните им финанси. При мъжете в същата възрастова група този дял достига 55%.

За много жени не остават средства за спестяване

Липсата на свободни пари е най-голямата пречка пред по-добрата финансова подготовка за близо 45% от жените. Всяка четвърта жена, или 26%, разполага след редовните си разходи с по-малко от 50 евро месечно за спестяване, инвестиране или заделяне. При мъжете този дял е 17%, а 36% посочват недостатъчния финансов ресурс като причина да не могат да направят повече за бъдещето си.

Нарастващите разходи за живот са най-често посочваният фактор за финансовото положение на жените – 51%. Следват недостатъчният доход с 36% и дълговете и кредитите с 22%. Работа на непълно или намалено работно време посочват 15% от жените, при едва 7% от мъжете.

Разликата в платения труд влияе и върху пенсиите

През 2025 г. мъжете в Германия са работили средно малко над 34 часа седмично срещу близо 28 часа при жените. Така жените са отделяли 18% по-малко време за платена работа. Паралелно с това те са извършили 72 милиарда часа неплатен труд по грижи – дейности като отглеждане на деца, домакинска работа и грижи за близки.

Тези разлики се отразяват върху възможностите за спестяване и върху натрупването на средства за старини. Сред основните желания на жените са повече финансов ресурс – посочен от 37%, разбираеми обяснения – от 20%, и лесни инструкции стъпка по стъпка – от 17%.