ЕЦБ може да повиши още лихвите

Европейската централна банка може да продължи да повишава лихвените проценти заради множеството рискове инфлацията да се ускори още, заяви членът на Управителния съвет на институцията и управител на централната банка на Словения Примож Доленц. Той обаче подчерта, че моментът и размерът на евентуално ново увеличение са твърде несигурни, за да бъдат прогнозирани.

„Устойчиво високата инфлация, която виждаме в септемврийската прогноза, и липсата на решение на конфликтите в Близкия изток, Украйна и други региони подкрепят преминаването на лихвените проценти към по-рестриктивна територия“, посочи Доленц в интервю за аг. Reuters.

Енергията остава основният риск

Годишната инфлация в еврозоната е достигнала 3,8% през септември, или почти два пъти над целта на ЕЦБ от 2%. Повишението е било до голяма степен свързано с енергийните цени. В същото време основната инфлация, която изключва енергията и храните, е останала относително стабилна, което според Доленц ограничава опасността поскъпването да се разпространи широко в услугите и останалите компоненти на потребителските цени.

Досега няма признаци за вторичен ефект върху заплатите. Това е важен фактор за ЕЦБ, тъй като трайното ускоряване на възнагражденията може да поддържа инфлацията висока за по-дълъг период.

Сред рисковете Доленц посочва още ниските газови запаси в Европа, възможно ново поскъпване на храните заради горещи вълни и явлението Ел Ниньо, както и по-силно от очакваното икономическо представяне. Прогнозите на ЕЦБ от септември предвиждат инфлацията да достигне пик от 3,6% през четвъртото тримесечие на 2026 г., основно заради енергийния шок, свързан с конфликта в Близкия изток.