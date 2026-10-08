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Германският износ спада

Германският износ спада

8 Октомври, 2026 16:21 601 5

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Причината е понижения износ за САЩ

Германският износ спада - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският износ неочаквано спадна през август поради рязък спад в доставките за САЩ, което сигнализира, че най-голямата икономика в еврозоната губи инерция след силното първо полугодие. Износът се е понижил с 0,8% спрямо предходния месец, сочат данни, публикувани в четвъртък от Федералната статистическа служба.„Резултатът се разминава с прогнозата за ръст от 0,6%, направена в анкета на аг. Reuters.

„Търговията е сферата, в която устойчивостта на Германия се пропуква“, коментира Карстен Бржески, ръководител на отдела за глобални макроикономически изследвания в ING. Въпреки че германските износители извлякоха полза през второто тримесечие – тъй като затварянето на Ормузкия проток засегна по-тежко азиатските им конкуренти – третото тримесечие досега бележи спад, отбеляза Бржески.

„Настоящият спад показва, че възстановяването на износа е било само лек полъх“, заяви Фолкер Трайер, ръководител на отдел „Външна търговия“ в Асоциацията на германските търговско-промишлени палати (DIHK).

Вносът се е увеличил с 0,9% спрямо юли по данни, коригирани спрямо календарните и сезонните фактори. В резултат на това търговският излишък на Германия се е свил до 19,5 млрд. евро (21,8 млрд. долара) през август спрямо 21,6 млрд. евро през юли.

Въпреки покачващите се цени, свързани с конфликта около Иран, и несигурността, породена от американските мита, германската икономика демонстрира устойчивост през първото полугодие, отбелязвайки растеж от 0,4% през първото тримесечие и 0,3% през второто. Ръстът на БВП през третото тримесечие няма да достигне нивата от предходните две тримесечия, заяви Томас Гицел, главен икономист във VP Bank, като добави, че той вероятно ще бъде скромен.

Износът за страните от ЕС е спаднал с 0,6% на месечна база през август, докато този за държави извън блока се е понижил с 1,1%. Износът за САЩ е намалял с 6,3% спрямо юли, докато този за Обединеното кралство се е увеличил с 16,7%. Същевременно износът за Китай е нараснал с 4,7%, но вносът се е увеличил още повече – с 11,0%.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германският

    12 0 Отговор
    износ не само ще спадне, а ще рухне ако не възстановят доставките на ресурси от Русия.

    Коментиран от #2

    16:25 08.10.2026

  • 2 Ще помогнем малко

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Германският":

    Ще купум малко ракети, дронове и бели наденички за няколко милиарда.

    16:40 08.10.2026

  • 3 Уха

    7 0 Отговор
    То там всичко е Чайна. Чайнаваген и Чайнадес лопат на пластмаса. Само бирата остана немска.

    16:48 08.10.2026

  • 4 Не се казва търговски излишък

    2 0 Отговор
    А положително търговско салдо !

    17:03 08.10.2026

  • 5 Тоест ако не е

    4 1 Отговор
    Износът за Обединеното кралство са тотално под водата от всякъде . Интересно какво толкова Германия изнася за Великобритания ? Някой има ли мнение ?

    17:06 08.10.2026