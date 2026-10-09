ЕС и Китай ограничават хибридните автомобили

Европейският съюз и Китай постигнаха общо разбиране за ограничаване на китайския износ на хибридни и plug-in хибридни автомобили за европейския пазар. Договореността включва и улесняване на лицензирането за износ на редкоземни елементи и постоянни магнити, които са важни за автомобилната индустрия, зелените технологии и отбранителното производство.

Споразумението беше обявено от европейския комисар по търговията Марош Шефчович след двудневни разговори в Пекин с китайския министър на търговията Ван Вънтао. „Постигнахме общо разбиране за ограничаване на китайския износ на хибридни и plug-in хибридни автомобили за Европейския съюз“, заяви Шефчович.

По думите му договореността създава възможност износът на тези автомобили от Китай да бъде намален с повече от половината. Подробностите по механизма за ограничаване на доставките предстои да бъдат доуточнени, като китайското търговско министерство определи постигнатото като „разбиране“ за търговията с хибридни автомобили.

Достъп до китайския пазар

Двете страни са постигнали договореност и за подобряване на достъпа до китайския пазар за европейски стоки. Сред посочените продукти са автомобилни части, зехтин и обувки. Настоящата стойност на износа на тези стоки е близо 4 млрд. евро, а очакваните спестени мита са най-малко 225 млн. евро.

Преговорите за пазарния достъп започнаха през юни 2025 г. Те се водят на фона на рекорден търговски дефицит на ЕС с Китай, който според европейските оценки достига около 1 млрд. евро дневно. Брюксел настоява Пекин да отвори по-широко китайския пазар за европейски компании, докато паралелно обсъжда законодателни мерки за ограничаване на достъпа на китайски дружества до европейския пазар.

Редкоземните елементи остават ключов въпрос

Китай се е съгласил да улесни лицензирането на износа на редкоземни елементи и постоянни магнити. „Постигнахме общо разбиране за допълнително улесняване на лицензирането на китайския износ на редкоземни елементи и постоянни магнити“, каза Шефчович.

ЕС обвинява Китай, че използва зависимостта на европейската индустрия от тези материали като инструмент за натиск. Пекин ограничи износа им през 2025 г. на фона на търговския конфликт със САЩ. Редкоземните елементи и магнитите са необходими за производството на електрически и хибридни автомобили, оборудване за зелената енергетика и отбранителна техника.

Шефчович определи договореността като край на „първата фаза“ от преговорите. Резултатите се очаква да бъдат обсъдени от лидерите на ЕС на среща в Брюксел през следващата седмица.

Натискът върху Европейската комисия за по-твърда позиция спрямо Китай се засили през последните дни. Германия и Франция призоваха за решителни действия срещу нелоялни китайски търговски практики, а 44 европейски индустриални сектора предупредиха, че без ефективна реакция срещу пазарните изкривявания Европа трудно ще запази индустриалната си база и качествените работни места.