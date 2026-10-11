Германия рискува да загуби инвеститори след изборите

Германия рискува да отблъсне чуждестранните инвеститори заради засилващото се влияние на крайнодесните и крайнолевите политически партии. За това предупреди главният изпълнителен директор на Deutsche Bank Кристиан Зевинг в интервю за германския вестник Bild.

Предупреждението идва след изборните успехи на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) в източните германски провинции през септември, както и на партия „Левицата“ в Берлин. Според Зевинг резултатите могат да навредят на международния имидж на Германия и да намалят привлекателността ѝ като инвестиционна дестинация.

„Това представлява значителен риск за Германия и не бива да бъде подценявано“, заяви банкерът. По думите му чуждестранните инвеститори невинаги разграничават политическата ситуация в отделните федерални провинции от тази в страната като цяло. Затова изборните резултати на регионално равнище могат да повлияят върху решенията за инвестиции в цяла Германия.

В провинция Саксония-Анхалт крайнодясната АзГ остана само на няколко депутатски места от абсолютно мнозинство в местния парламент. Две седмици по-късно партията спечели първото място и на изборите в Мекленбург-Предна Померания. Част от регионалните структури на формацията са определени като екстремистки от германските служби за сигурност.

Икономисти предупреждават, че политиката на АзГ за ограничаване на имиграцията може да затрудни привличането на квалифицирани чуждестранни работници и инвеститори, от които германската икономика има сериозна нужда.

Същевременно крайнолявата партия „Левицата“ постигна най-силния си изборен резултат в Берлин, обещавайки да се противопостави на растящите жилищни разходи чрез отчуждаване на имоти, притежавани от големи жилищни компании.

Според Зевинг подобни политически предложения също създават несигурност за бизнеса. „Независимо дали става дума за Саксония-Анхалт с АзГ, или за случващото се тук, в Берлин, това по никакъв начин не благоприятства икономическия растеж. И определено не насърчава инвестициите“, подчерта той.

Ръководителят на Deutsche Bank призова правителството на канцлера Фридрих Мерц да продължи икономическите реформи, насочени към възстановяване на растежа и подобряване на условията за бизнес.

Според него успешната икономическа политика е най-ефективният начин за ограничаване на влиянието на крайните политически сили. „Това е единственият отговор, с който разполагаме срещу крайнодесните и крайнолевите екстремисти в страната“, заяви Зевинг.

Предупреждението идва в момент, когато най-голямата европейска икономика се опитва да преодолее продължителния период на слаб растеж, а политическата нестабилност допълнително усложнява усилията за привличане на капитали и стимулиране на инвестициите.