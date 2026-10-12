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Робърт Хол и Майкъл Уудфорд спечелиха Нобела за икономика

Робърт Хол и Майкъл Уудфорд спечелиха Нобела за икономика

12 Октомври, 2026 13:20, обновена 12 Октомври, 2026 13:21 414 3

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  • майкъл уудфорд-
  • икономическа стабилизация

Американските икономисти са отличени за микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. Наградата е на стойност 12 милиона шведски крони

Робърт Хол и Майкъл Уудфорд спечелиха Нобела за икономика - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските икономисти Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд спечелиха Наградата на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел за 2026 г. Кралската шведска академия на науките им присъди отличието „за микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация“.

Наградата е на стойност 12 милиона шведски крони, които ще бъдат поделени поравно между двамата лауреати. Тя е официално известна като Наградата на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел.

Модели за реакция при икономически сътресения

Хол и Уудфорд са разработили макроикономически модели, изградени върху решенията на отделните домакинства и компании. Този подход позволява да се проследи как потреблението, спестяванията, инвестициите и ценообразуването влияят върху инфлацията, заетостта и икономическия растеж.

Изследванията им намират приложение при работата на централни банки и правителства, които използват лихви, бюджетни разходи и данъчна политика, за да ограничават икономическите колебания. Моделите са създадени така, че да отчитат и очакванията на домакинствата и бизнеса за бъдещото развитие.

„Работата на лауреатите ни даде стабилна теоретична основа за моделите, които днес се използват от централни банки и правителства по света“, заяви Джон Хаслер, председател на комитета за наградата.

По думите му разработките помагат при реакция на сътресения като енергийни кризи и внезапни промени в потреблението.

Кои са двамата лауреати

Робърт Е. Хол е професор в Станфордския университет в Калифорния. Роден е през 1943 г. в Пало Алто и получава докторска степен от Масачузетския технологичен институт през 1967 г. Научната му работа е свързана с макроикономиката, пазара на труда, инфлацията, икономическия растеж и публичната политика.

Майкъл Уудфорд е професор по политическа икономия в Колумбийския университет в Ню Йорк. Роден е през 1955 г. в Чикопи, Масачузетс, а през 1983 г. получава докторска степен по икономика от Масачузетския технологичен институт. Той е сред водещите изследователи на паричната политика и начина, по който решенията на централните банки влияят върху инфлацията и икономическата активност.

Наградата за икономически науки е учредена от Шведската централна банка през 1968 г. и е връчена за първи път през 1969 г. Тя не е сред петте отличия, предвидени в завещанието на Алфред Нобел. Церемонията по връчването на наградата ще се състои на 10 декември в Стокхолм.

Източници: dariknews.bg, apnews.com, hotnews.ro


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе ,

    2 0 Отговор
    Дайте Нобел на Дончо , че ше откачи ...

    Коментиран от #2

    13:27 12.10.2026

  • 2 Заради такива лауреати

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе ,":

    банките ушушкаха спестяванията на хората..

    Коментиран от #3

    13:36 12.10.2026

  • 3 Абе ,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Заради такива лауреати":

    Нищо общо ..

    13:54 12.10.2026