Следващият завод на BYD може да е във Франция

Китайският автомобилен гигант BYD проучва възможността да изгради завод във Франция като част от стратегията си за разширяване на производството в Европа. Това съобщи изпълнителният вицепрезидент на компанията Стела Ли в интервю за френската телевизия BFM Business, цитирано от Reuters.
Изявлението беше направено на 12 октомври по време на автомобилното изложение в Париж, където китайските производители засилват присъствието си на европейския пазар.
„Франция е сред страните, които разглеждаме, защото цените на електроенергията ви са много конкурентни“, заяви Ли.
По думите ѝ компанията внимателно анализира възможностите за изграждане на производствена база в страната.
BYD планира още два завода в Европа
Китайският производител вече подготвя стартирането на автомобилното си производство в Унгария, което се очаква през последното тримесечие на 2026 г.
Компанията обаче не възнамерява да се ограничи само с този проект. Според Стела Ли BYD планира изграждането на още две производствени предприятия на европейския континент.
Франция е сред потенциалните локации, но окончателно инвестиционно решение все още не е обявено.
Европейските ограничения ускоряват инвестициите
Плановете на BYD идват на фона на засилващите се търговски ограничения върху китайските автомобили.
През 2024 г. Европейският съюз въведе допълнителни мита върху произведените в Китай електромобили. В резултат китайските производители увеличиха износа на хибридни автомобили, които не попадат под същите допълнителни тарифи.
Според китайските митнически данни износът на хибридни автомобили за ЕС е достигнал 7,5 млрд. долара през първата половина на 2026 г., което е три пъти повече спрямо същия период на предходната година.
Междувременно Брюксел и Пекин постигнаха споразумение за ограничаване на вноса на китайски хибридни автомобили. Подробностите по прилагането му все още се уточняват.
Европейската комисия подготвя и нови изисквания за използване на местни компоненти при производството на електромобили.
Китайските производители засилват присъствието си
Европейският пазар придобива все по-голямо значение за китайската автомобилна индустрия на фона на отслабващото вътрешно търсене.
Продажбите на автомобили в Китай са намалели с 20% през първото полугодие на 2026 г., което увеличава натиска върху местните производители да разширяват дейността си в чужбина.
Същевременно китайските автомобилни марки увеличават пазарния си дял в Европа. През второто тримесечие на годината те достигат рекордните 15% от европейския пазар на електромобили спрямо 9,5% в началото на 2024 г.
Изграждането на заводи в ЕС би позволило на BYD да намали зависимостта си от вноса от Китай, да ограничи транспортните разходи и да се адаптира към европейските регулаторни изисквания.
За Франция евентуалната инвестиция би означавала възможност за нови работни места и развитие на автомобилната индустрия. Засега обаче не са обявени нито размерът на потенциалната инвестиция, нито производственият капацитет или конкретното местоположение на бъдещия завод.
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16:36 12.10.2026