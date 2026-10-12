Следващият завод на BYD може да е във Франция

Китайският автомобилен гигант BYD проучва възможността да изгради завод във Франция като част от стратегията си за разширяване на производството в Европа. Това съобщи изпълнителният вицепрезидент на компанията Стела Ли в интервю за френската телевизия BFM Business, цитирано от Reuters.

Изявлението беше направено на 12 октомври по време на автомобилното изложение в Париж, където китайските производители засилват присъствието си на европейския пазар.

„Франция е сред страните, които разглеждаме, защото цените на електроенергията ви са много конкурентни“, заяви Ли.

По думите ѝ компанията внимателно анализира възможностите за изграждане на производствена база в страната.

BYD планира още два завода в Европа

Китайският производител вече подготвя стартирането на автомобилното си производство в Унгария, което се очаква през последното тримесечие на 2026 г.

Компанията обаче не възнамерява да се ограничи само с този проект. Според Стела Ли BYD планира изграждането на още две производствени предприятия на европейския континент.

Франция е сред потенциалните локации, но окончателно инвестиционно решение все още не е обявено.

Европейските ограничения ускоряват инвестициите

Плановете на BYD идват на фона на засилващите се търговски ограничения върху китайските автомобили.

През 2024 г. Европейският съюз въведе допълнителни мита върху произведените в Китай електромобили. В резултат китайските производители увеличиха износа на хибридни автомобили, които не попадат под същите допълнителни тарифи.

Според китайските митнически данни износът на хибридни автомобили за ЕС е достигнал 7,5 млрд. долара през първата половина на 2026 г., което е три пъти повече спрямо същия период на предходната година.

Междувременно Брюксел и Пекин постигнаха споразумение за ограничаване на вноса на китайски хибридни автомобили. Подробностите по прилагането му все още се уточняват.

Европейската комисия подготвя и нови изисквания за използване на местни компоненти при производството на електромобили.

Китайските производители засилват присъствието си

Европейският пазар придобива все по-голямо значение за китайската автомобилна индустрия на фона на отслабващото вътрешно търсене.

Продажбите на автомобили в Китай са намалели с 20% през първото полугодие на 2026 г., което увеличава натиска върху местните производители да разширяват дейността си в чужбина.

Същевременно китайските автомобилни марки увеличават пазарния си дял в Европа. През второто тримесечие на годината те достигат рекордните 15% от европейския пазар на електромобили спрямо 9,5% в началото на 2024 г.

Изграждането на заводи в ЕС би позволило на BYD да намали зависимостта си от вноса от Китай, да ограничи транспортните разходи и да се адаптира към европейските регулаторни изисквания.

За Франция евентуалната инвестиция би означавала възможност за нови работни места и развитие на автомобилната индустрия. Засега обаче не са обявени нито размерът на потенциалната инвестиция, нито производственият капацитет или конкретното местоположение на бъдещия завод.