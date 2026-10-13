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Roche сключи сделка за 1,16 милиарда долара за лекарство срещу затлъстяване

Roche сключи сделка за 1,16 милиарда долара за лекарство срещу затлъстяване

13 Октомври, 2026 13:47 469 2

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  • лекарства за отслабване-
  • фармацевтична индустрия

Швейцарската фармацевтична компания получава глобални права върху експериментална РНК-терапия на китайската Rona Therapeutics

Roche сключи сделка за 1,16 милиарда долара за лекарство срещу затлъстяване - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Roche сключи глобално лицензионно споразумение с китайската биотехнологична компания Rona Therapeutics за експериментален кандидат срещу затлъстяване. Максималната стойност на сделката е 1,16 млрд. долара, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Rona.

По условията на договора Rona ще получи до 100 млн. долара предварителни и близки по време плащания. Компанията има право и на до 1,06 млрд. долара при изпълнение на етапи в разработката, регулаторното одобрение и търговската реализация на терапията, както и на диференцирани роялти върху глобалните нетни продажби.

Терапията е насочена към мастната тъкан

Кандидатът използва РНК-интерференция – подход, при който малки РНК молекули потискат активността на конкретен ген. В този случай мишената е рецепторът ALK7, кодиран от гена ACVR1C и експресиран основно в мастните клетки.

Според Rona потискането на ALK7 може да повлияе директно върху мастната тъкан, включително върху натрупването на висцерални мазнини, като същевременно съхрани чистата телесна маса. Това е различен подход от този при инкретиновите лекарства, които основно въздействат върху апетита и приема на храна. Терапията остава експериментална и предстои да премине през необходимите клинични и регулаторни етапи.

„Затлъстяването е сложно хронично заболяване, което изисква нови механизми за по-качествено и трайно отслабване“, заяви Стела Ши, главен изпълнителен директор и основател на Rona Therapeutics.

От Roche Борис Л. Зайтра, ръководител на корпоративното бизнес развитие, определи партньорството като допълнение към портфолиото на компанията в областта на метаболитните заболявания.

Roche разширява присъствието си на пазара

Сделката е поредната стъпка на Roche в опита ѝ да навлезе по-силно на пазара на лекарства срещу затлъстяване, който в момента е доминиран от Eli Lilly и Novo Nordisk. Швейцарската компания развива и собствения си експериментален препарат еницепатид – веднъж седмично инжекционно лекарство, което активира рецепторите GLP-1 и GIP.

През септември Roche съобщи за положителни резултати от фаза II при хора с диабет тип 2 и наднормено тегло или затлъстяване. При най-високата доза е отчетено средно намаляване на теглото с 15,5% за 48 седмици, а нивата на кръвната захар също са се подобрили. Еницепатидът, както и кандидатът на Rona, все още не е одобрен като лекарство.

Следващите плащания по новото споразумение ще зависят от напредъка на програмата, регулаторните решения и бъдещите продажби. Конкретен график за започване на изпитванията на терапията на Rona не е обявен.

Източници: reuters.com, malaysia.news.yahoo.com, en.prnasia.com


Франция
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