Китайският внос принуждава Германия да смени стратегията си

Германия е изправена пред съществена промяна в икономическите си отношения с Китай. Докато в продължение на десетилетия германските компании печелеха от износа на автомобили, машини и промишлено оборудване за китайския пазар, днес нарастващият внос от Китай и засилващата се конкуренция поставят под въпрос предимствата на този модел. Това показват данни и анализи, публикувани от Deutsche Welle.

През първите пет месеца на 2026 г. германският износ за Китай е намалял с 14,5% на годишна база до 29,6 млрд. евро. За същия период вносът от Китай е нараснал с 6,2% до 72,4 млрд. евро. Така търговският дефицит на Германия с азиатската държава е достигнал 42,8 млрд. евро спрямо 33,5 млрд. евро година по-рано.

Най-сериозно засегнати са два от традиционно силните германски отрасли – автомобилостроенето и машиностроенето. Износът на автомобили и автомобилни части за Китай е намалял с 26,1%, а този на машини – със 17,5% през разглеждания период. Още през 2025 г. стойността на германския автомобилен износ за китайския пазар е спаднала с 33% до 13,6 млрд. евро.

Причините са както в отслабеното вътрешно търсене в Китай, така и в нарастващата конкурентоспособност на местните производители. Китайските компании вече предлагат собствени технологични решения в сектори, в които германската индустрия дълго време имаше водещи позиции.

В същото време германската икономика остава силно зависима от китайските доставки. През първите пет месеца на 2026 г. приблизително 81,8% от внесените в Германия преносими компютри, 66,3% от смартфоните и 64,1% от литиево-йонните батерии са били с китайски произход, измерено по стойност. При фотоволтаичните клетки делът достига 86,1%.

Промяната в търговските отношения засилва дебата за необходимостта от нова германска стратегия спрямо Пекин. Основното предизвикателство пред Берлин е да запази достъпа на германските компании до китайския пазар, като едновременно намали зависимостта от стратегически доставки и защити конкурентоспособността на собствената си индустрия.

На европейско равнище също нараства загрижеността от търговския дисбаланс. През 2025 г. Европейският съюз е внесъл китайски стоки за 559,4 млрд. евро, докато износът му за Китай е възлизал на 199,6 млрд. евро. Това означава дефицит от близо 360 млрд. евро.

Европейската комисия разглежда китайската конкуренция като сериозно предизвикателство за промишлеността, особено при електромобилите, батериите и технологиите за възобновяема енергия. Китай от своя страна оспорва обвиненията в нелоялна конкуренция и настоява за запазване на отворените търговски отношения.

За Германия ситуацията е особено сложна, тъй като Китай остава важен търговски партньор и производствена база за германските компании. Затова промяната в стратегията не означава непременно ограничаване на икономическите връзки, а търсене на нов баланс между търговските ползи, индустриалната конкурентоспособност и сигурността на доставките.