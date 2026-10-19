"Коледата невъзможна": Играчките в САЩ поскъпнаха с 6,6% преди празника

Коледното пазаруване в САЩ започва с по-високи цени на играчките, които вече са се увеличили с 6,6% за една година. Само през септември поскъпването е 4,2% спрямо август на сезонно коригирана основа, показват последните данни за потребителската инфлация. Така списъкът с подаръци за много семейства се сблъсква с по-ограничен бюджет.

Натискът идва от два фронта – американските мита върху китайския внос и по-високите разходи за енергия, суровини и превоз. Повечето играчки, продавани в САЩ, се произвеждат в Китай, а значителна част от тях са направени от пластмаси на петролна основа. По-скъпият петрол оскъпява както производството, така и транспорта до магазините.

„Двата фактора изглежда вече се отразяват на цените“, казва Дейвид Силвърман, старши директор във Fitch Ratings, цитиран от Ройтерс. По думите му последиците от конфликта с Иран за цените на суровините и транспорта ще се усещат през следващите няколко тримесечия.

Митата продължават да влияят на цените

Американските мита върху китайските стоки вече са по-ниски от първоначалната ставка от 145%, въведена от администрацията на Доналд Тръмп. През май 2025 г. тя е намалена до 30%, а в края на септември Вашингтон и Пекин са договорили ново понижение на митата върху стоки за по 30 млрд. долара.

Това обаче не означава незабавно поевтиняване в магазините. Според Джей Форман, главен изпълнителен директор на производителя Basic Fun, индустрията е използвала по-високите мита при определянето на цените на стоките, които достигат до рафтовете през есента. „Митата добавят осезаем разход към играчките и други стоки“, казва Форман.

Матюел също отчита умерен инфлационен натиск, свързан със събитията в Близкия изток, докато финансовият директор на Hasbro Джина Гьотер посочва по-високи разходи за вложени материали. Двете компании не са предоставили допълнителен коментар пред Ройтерс за конкретното отражение върху крайните цени.

По-скъпото гориво се пренася върху стоките

Общата инфлация в САЩ е достигнала 3,7% през септември спрямо същия месец на предходната година, а месечният ръст е 0,6%. Цените на бензина са се повишили с 9,1% само за месец. Средната цена е достигнала 4,33 долара за галон, а дизелът е поскъпнал до 6,33 долара.

Дизелът е ключов разход за превоза на стоки с камиони. Затова по-високите цени на горивата могат постепенно да се отразят не само на играчките, но и на обувки, дрехи, електроника и други стоки, които зависят от международни доставки.

Натискът върху потребителите вече има и политическо измерение. В анкета на Ройтерс и Ipsos, проведена до 5 октомври, 21% от участниците одобряват действията на президента Доналд Тръмп по отношение на разходите за живот, докато 67% не ги одобряват.

Източници: ca.marketscreener.com, apnews.com