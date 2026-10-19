Поръчките в германската индустрия достигнаха нов рекорд

Портфейлът от неизпълнени поръчки в германската индустрия е нараснал с 0,5% през август спрямо юли, показват предварителни данни на Федералната статистическа служба Destatis. На годишна база ръстът е 10,7%, а наличните поръчки осигуряват на предприятията работа за около 9,0 месеца при непроменен оборот и без постъпването на нови заявки.

Увеличението идва както от вътрешния, така и от външния пазар. Неизпълнените поръчки от германски клиенти са се увеличили с 0,4%, а тези от чужбина – с 0,5%.

Машиностроенето и електрониката подкрепят ръста

Сред основните отрасли най-съществен принос имат производството на компютърна, електронна и оптична техника, където портфейлът е нараснал с 1,4%, и машиностроенето – с 0,5%. При производството на самолети, кораби, влакове и военна техника е отчетено увеличение от 0,3%.

Развитието обаче не е равномерно. В автомобилната индустрия неизпълнените поръчки са намалели с 0,4%. При производителите на инвестиционни стоки е регистриран ръст от 0,2%, а при междинните стоки – от 1,1%. Поръчките за потребителски стоки са спаднали с 0,1%.

Още през юли портфейлът достигна рекордно равнище, след като се увеличи с 1,5% спрямо предходния месец и с 10,9% на годишна база. Тогава периодът, за който предприятията разполагат с работа, също достигна 9,0 месеца – най-високото ниво от началото на статистиката през 2015 г.

Новите поръчки се свиха рязко през август

Положителната картина при натрупаните поръчки съвпада със значителен спад на новите заявки. Според Destatis новите промишлени поръчки са намалели с 10,6% през август спрямо юли. Почти целият спад се дължи на сектора на другото транспортно машиностроене, в който влизат самолетостроенето, корабостроенето, производството на влакове и военна техника.

Този сектор отчете необичайно големи сделки през юли, което е повишило базата за сравнение. Без поръчките с голяма стойност спадът през август е бил само 0,1%. В тримесечния период от юни до август новите поръчки са с 1,3% над равнището от предходните три месеца, но без големите сделки са с 2,6% по-ниски.

„Наличните поръчки продължават да дават основание за радост“, е заявил главният икономист на Bankhaus Bethmann Александър Крюгер, цитиран от Ройтерс. По думите му ключовият въпрос е дали предприятията ще успеят да превърнат големия обем поръчки в реално производство.

Източници: reuters.com, tagesschau.de, klamm.de