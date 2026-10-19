Хотелиер: Атаките в Черно море спряха резервациите за „Евровизия“

Резервациите за периода на „Евровизия 2027“ са се забавили след атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона на Черно море. За това разказа хотелиерът Румен Мончев от Слънчев бряг пред bTV.

„Чувства се една спирачка“, каза Мончев. По думите му преди инцидента хотелът е получавал по няколко резервации на ден за периода на конкурса, а след това в продължение на няколко дни не са постъпвали нови заявки. Той уточни, че цените не са променяни и забавянето не е свързано с промяна в условията за настаняване.

Хотелиерът свързва спада с ударите по кораби

Мончев определя притесненията на туристите като реални. Според него близостта на Слънчев бряг до зоната, в която бяха поразени плавателни съдове, влияе върху решението на хората къде да почиват.

„Туризмът е бизнес, който се нуждае от щастие, спокойствие, доверие“, заяви хотелиерът. Той добави, че хората не търсят проблеми, когато избират място за почивка, и че отражението на тревогите вече се вижда в резервациите.

На 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България. Единият кораб потъна, а екипажът на другия беше евакуиран. Българските власти определиха нападението като недопустимо и заявиха, че се търси изясняване на произхода на използваните дронове.

На 13 октомври беше съобщено и за нова атака срещу кораба „Челси 3“ на 18 мили източно от Бяла. Според информацията на Министерския съвет плавателният съд е бил ударен от три въздушни дрона, а България е провела операция по аварийно търсене и спасяване.

Бургас се подготвя за конкурса през май

„Евровизия 2027“ ще се проведе в Бургас. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а финалът – за 15 май 2027 г. Очакванията са конкурсът да привлече значителен брой гости и да увеличи търсенето на места за настаняване по Южното Черноморие.

Правителството вече отпусна над 4,8 млн. евро на община Бургас за подготовката и провеждането на събитието, включително за организацията и мерките за сигурност.

Мончев заяви, че хотелският бизнес се надява да няма нови удари по кораби, тъй като продължаващото напрежение в Черно море може да влияе върху решенията на туристите за пътуване и настаняване.

Източници: focus-news.net, amp.dw.com, apnews.com