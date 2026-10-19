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Хотелиер: Атаките в Черно море спряха резервациите за „Евровизия“

Хотелиер: Атаките в Черно море спряха резервациите за „Евровизия“

19 Октомври, 2026 10:48 481 15

  • евровизия 2027-
  • слънчев бряг-
  • черно море-
  • туризъм-
  • резервации

Румен Мончев от Слънчев бряг казва, че интересът към хотелите е намалял след ударите по кораби в българската икономическа зона

Хотелиер: Атаките в Черно море спряха резервациите за „Евровизия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Резервациите за периода на „Евровизия 2027“ са се забавили след атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона на Черно море. За това разказа хотелиерът Румен Мончев от Слънчев бряг пред bTV.

„Чувства се една спирачка“, каза Мончев. По думите му преди инцидента хотелът е получавал по няколко резервации на ден за периода на конкурса, а след това в продължение на няколко дни не са постъпвали нови заявки. Той уточни, че цените не са променяни и забавянето не е свързано с промяна в условията за настаняване.

Хотелиерът свързва спада с ударите по кораби

Мончев определя притесненията на туристите като реални. Според него близостта на Слънчев бряг до зоната, в която бяха поразени плавателни съдове, влияе върху решението на хората къде да почиват.

„Туризмът е бизнес, който се нуждае от щастие, спокойствие, доверие“, заяви хотелиерът. Той добави, че хората не търсят проблеми, когато избират място за почивка, и че отражението на тревогите вече се вижда в резервациите.

На 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България. Единият кораб потъна, а екипажът на другия беше евакуиран. Българските власти определиха нападението като недопустимо и заявиха, че се търси изясняване на произхода на използваните дронове.

На 13 октомври беше съобщено и за нова атака срещу кораба „Челси 3“ на 18 мили източно от Бяла. Според информацията на Министерския съвет плавателният съд е бил ударен от три въздушни дрона, а България е провела операция по аварийно търсене и спасяване.

Бургас се подготвя за конкурса през май

„Евровизия 2027“ ще се проведе в Бургас. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а финалът – за 15 май 2027 г. Очакванията са конкурсът да привлече значителен брой гости и да увеличи търсенето на места за настаняване по Южното Черноморие.

Правителството вече отпусна над 4,8 млн. евро на община Бургас за подготовката и провеждането на събитието, включително за организацията и мерките за сигурност.

Мончев заяви, че хотелският бизнес се надява да няма нови удари по кораби, тъй като продължаващото напрежение в Черно море може да влияе върху решенията на туристите за пътуване и настаняване.

Източници: focus-news.net, amp.dw.com, apnews.com


Несебър / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 това точно

    7 0 Отговор
    не ми е проблем

    10:50 19.10.2026

  • 3 честен ционист

    7 1 Отговор
    Накрая ще излезе, че в Тел Авив май ще е по-сигурно да се проведе конкурса.

    10:50 19.10.2026

  • 4 честен ционист

    7 0 Отговор
    Решението е да поканим Русия да участва в конкурса.

    10:52 19.10.2026

  • 5 Пенчо

    3 0 Отговор
    Няма лошо!

    10:53 19.10.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    20 милиона на вятъра! да си ги плащат бангарангите!

    10:54 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 То е ясно

    4 0 Отговор
    Некой е умрел да си прави резервации при айдуците. И тоя калъф ще проси пари от държавата.

    10:59 19.10.2026

  • 9 Българин

    1 0 Отговор
    Държавата да подпомогне хотилиерите с поне 8 млрд евро!

    11:03 19.10.2026

  • 10 ......-

    1 0 Отговор
    Да се оплачат на полютиците ни.

    Те громят Мецан всеки ден по ТВ-тата.

    11:03 19.10.2026

  • 11 мераци

    3 0 Отговор
    Туризмът е бизнес, който се нуждае от щастие за чорбаждиите, спокойствие, доверие от ощетени гости и роби да бачкат на минимална

    11:05 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Коментар

    2 0 Отговор
    Българските хотелиери са вредни за българския фискус

    11:07 19.10.2026

  • 14 Удри тая мачка, не е наша

    1 0 Отговор
    ма нали трябваше да накажат София, задето не избра "правоверен" кмет, който да си гука с мафията...

    11:08 19.10.2026

  • 15 Някой

    1 0 Отговор
    Глътка въздух за изтормозено то ни Черноморие. Добра новина е това.

    11:11 19.10.2026