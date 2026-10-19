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Децата на Бъфет не знаят как ще разпределят богатството му

Децата на Бъфет не знаят как ще разпределят богатството му

19 Октомври, 2026 13:21 690 5

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  • berkshire hathaway-
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  • бъфет

Сюзи, Хауърд и Питър Бъфет още не са решили дали ще създадат общ фонд или ще управляват средствата поотделно

Децата на Бъфет не знаят как ще разпределят богатството му - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Тримата наследници на Уорън Бъфет – Сюзи, Хауърд и Питър – все още не знаят как ще разпределят състоянието на баща си. Те обсъждат дали да създадат общ фонд или всеки да управлява отделно своята част, съобщава „Блумбърг“.

„Не знаем. Засега не знаем“, е казала 73-годишната Сюзан „Сюзи“ Бъфет. Тя ръководи благотворителната фондация The Sherwood Foundation в Омаха, щата Небраска, и посочва, че възможността да помага носи със себе си отговорност към родителите ѝ.

Различни приоритети

Тримата наследници вече имат дългогодишен опит в благотворителността, но насочват средствата към различни области. Сюзи Бъфет предпочита да подкрепя образованието на деца.

Хауърд Бъфет, който е на 71 години, обмисля програми за здравеопазване в селските райони на Небраска. Той също така се опитва да подпомага мирни инициативи в Демократична република Конго. До края на миналата година е насочил над 1,2 млрд. долара за помощ за Украйна, близо 167 млн. долара към Демократична република Конго, 497 млн. долара към Руанда и 287 млн. долара към Колумбия.

Питър Бъфет, 68-годишен музикант и ръководител на NoVo Foundation, разглежда инициативи, свързани с безусловния базов доход. По думите му не е естествено един човек да разполага с милиарди долари.

„Не смятам, че някой трябва да разполага с милиарди долари. Това просто е противоестествено“, е казал Питър Бъфет.

Задача за милиарди

Мащабът на предстоящата задача прави решението още по-сложно. Ако състоянието на Уорън Бъфет продължи да нараства с 10% годишно, тримата ще трябва да даряват общо по 17,6 млрд. долара всяка година, за да разпределят средствата в рамките на 20 години, изчислява „Блумбърг“.

Сюзи, Хауърд и Питър разговарят всяка неделя, като Сюзи помага в грижите за баща им и информира братята си за състоянието му. Те вече обсъждат и начина, по който ще почетат паметта му, когато настъпи този момент.

През септември Уорън Бъфет, който е на 96 години, напусна поста председател на Berkshire Hathaway след близо шест десетилетия начело на компанията. На негово място застана Хауърд Бъфет, а Уорън Бъфет стана почетен председател и запази мястото си в съвета на директорите.

Състоянието на инвеститора се оценява на 151 млрд. долара, като голяма част от него е свързана с акции на Berkshire Hathaway. Бъфет ръководи компанията от 1965 г., а бъдещото разпределяне на богатството му ще постави тримата му наследници пред една от най-мащабните благотворителни задачи в света.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гост

    1 0 Отговор
    Те "децата" отдавна минали пенсионна възраст , ще вземе някое да го изпревари на оня свят , ще управляват !! Бе гледай си живота , дето не ти е останал вече ! Да му мислят правнуците !

    13:28 19.10.2026

  • 3 Олъзган Рушляк

    1 1 Отговор
    Толкоз пара
    А ние си пускаме дъщерите за бутилка Водка

    13:30 19.10.2026

  • 4 БеГемот

    2 0 Отговор
    Унуците ...унуците.....

    13:36 19.10.2026

  • 5 Калушев

    0 0 Отговор
    Пратете ги във фондацията ми , аз ще ги усвоя от отвъдното и ще ги разпределя за опазване на горския фонд в Педохан

    14:07 19.10.2026