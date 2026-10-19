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Катар ще обяви център за местно отбранително производство
  Тема: Иранската криза

Катар ще обяви център за местно отбранително производство

19 Октомври, 2026 16:53 352 1

  • катар-
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Доха работи с регионален партньор и компании от САЩ, Великобритания и Франция

Катар ще обяви център за местно отбранително производство - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Катар скоро ще обяви създаването на център за местно производство на отбранителна продукция. Това съобщи заместник министър-председателят и държавен министър по въпросите на отбраната шейх Сауд бин Абдулрахман Ал Тани по време на Глобалния форум за сигурност в Доха.

„Работим с регионален партньор, както и с други партньори като САЩ, Великобритания и Франция, за да осигурим местни отбранителни способности или да инвестираме в някои от тези компании“, каза министърът.

Ал Тани не назова регионалния партньор и не посочи кога точно ще бъде направено официалното съобщение. Не са обявени и подробности за местоположението, финансирането, структурата на бъдещия център или конкретните системи и технологии, които ще бъдат произвеждани.

Инициативата идва на фона на регионалното напрежение

Изявлението е направено на фона на конфликта в Близкия изток, който според Ройтерс е довел до ирански атаки срещу богати на енергийни ресурси държави от Персийския залив. В този контекст Катар поставя акцент върху развитието на собствени отбранителни способности и върху по-тясното сътрудничество с международни компании.

От думите на министъра става ясно, че моделът може да включва както производство или защита на местна територия, така и инвестиции в компании от отбранителния сектор. Засега обаче няма публично обявени данни кои предприятия ще участват и какъв ще бъде делът на катарската държава.

Източници: reuters.com


Катар
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  • 1 Момъка

    0 0 Отговор
    що се е опънал до флага с автомат "Калашников"?Нали много са гъсти с колективния Запад.Не уважават ли хамерски пушки "М"-ки.Интересно?!

    17:33 19.10.2026