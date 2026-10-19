Катар ще обяви център за местно отбранително производство

Катар скоро ще обяви създаването на център за местно производство на отбранителна продукция. Това съобщи заместник министър-председателят и държавен министър по въпросите на отбраната шейх Сауд бин Абдулрахман Ал Тани по време на Глобалния форум за сигурност в Доха.

„Работим с регионален партньор, както и с други партньори като САЩ, Великобритания и Франция, за да осигурим местни отбранителни способности или да инвестираме в някои от тези компании“, каза министърът.

Ал Тани не назова регионалния партньор и не посочи кога точно ще бъде направено официалното съобщение. Не са обявени и подробности за местоположението, финансирането, структурата на бъдещия център или конкретните системи и технологии, които ще бъдат произвеждани.

Инициативата идва на фона на регионалното напрежение

Изявлението е направено на фона на конфликта в Близкия изток, който според Ройтерс е довел до ирански атаки срещу богати на енергийни ресурси държави от Персийския залив. В този контекст Катар поставя акцент върху развитието на собствени отбранителни способности и върху по-тясното сътрудничество с международни компании.

От думите на министъра става ясно, че моделът може да включва както производство или защита на местна територия, така и инвестиции в компании от отбранителния сектор. Засега обаче няма публично обявени данни кои предприятия ще участват и какъв ще бъде делът на катарската държава.

Източници: reuters.com