Русия предлага по-широк бизнес форум със САЩ и Европа

Форматът на обсъждания тристранен бизнес форум между Русия, САЩ и Германия трябва да бъде разширен и в него да участват компании и бизнес организации от други европейски държави. Това заяви ръководителят на Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП) Александър Шохин в интервю за ТАСС.

Инициативата за организиране на форум между представители на руския, американския и германския бизнес беше представена по-рано от специалния представител на руския президент по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

По думите на Дмитриев идеята вече е била обсъждана с представители на германската „Алтернатива за Германия“ (AfD) и Американската търговска камара и е получила подкрепа. Предвижда се форумът да се проведе през 2027 г., като мястото трябва да бъде определено към края на 2026 г. Обсъжда се срещата да бъде организирана в неутрална държава, включително евентуално в Близкия изток.

Шохин обаче поставя под въпрос необходимостта форматът да бъде ограничаван само до Германия като европейски участник. Според него интерес към възстановяване или разширяване на икономическите отношения с Русия може да съществува и сред компании от други европейски страни.

„Нашите компании безусловно са заинтересовани от това. Друг е въпросът дали непременно трябва да се опитваме да направим Германия третата страна. Всъщност трябва да привлечем европейските компании. Защо например да не привлечем италиански компании? Има такива, които биха искали да работят“, заяви Шохин.

Според него политическите договорености за организирането на подобна среща трябва да бъдат подкрепени и от конкретна готовност на бизнес организациите от отделните държави да участват.

Шохин предлага подготовката да започне и „отдолу нагоре“ – чрез контакти между водещи бизнес сдружения. Сред потенциалните участници той посочи Американската търговска камара, Федералния съюз на германската индустрия (BDI) и Конфедерацията на германските работодателски асоциации (BDA).

„Ние сме готови, разбира се, да участваме, но би било добре всичко това да бъде структурирано. Ако американските колеги на Дмитриев са готови сериозно да обсъждат тази тема, ние сме готови да се включим“, каза още Шохин.

На този етап инициативата остава на ниво обсъждане и няма окончателно определени място, програма и състав на участниците. Евентуалното включване на европейски компании би имало и сериозен политически контекст предвид санкционните ограничения върху икономическите отношения с Русия.