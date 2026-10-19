Петролът поевтиня след решението на Тръмп за Русия

Цените на петрола се понижиха в понеделник, след като инвеститорите започнаха да прибират печалби от поскъпването в края на миналата седмица, а решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да освободи част от руския износ от санкции и мита засили очакванията за допълнителни доставки.

Фючърсите на сорта „Брент“ спаднаха с 1,45 долара, или 1,32%, до 108,41 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 32 цента, или 0,32%, до 101,09 долара за барел. „Брент“ приключи предходната седмица на най-високото си ниво от 19 май.

Според Ройтерс движението на пазара е свързано едновременно с техническо прибиране на печалби и с очакванията как конфликтите в Близкия изток и Украйна ще се отразят върху световното търсене и предлагане.

Повече руски дизел на пазара

В петък Тръмп подписа указ, с който временно освободи част от руския износ от санкции и мита на САЩ. Решението последва договорка между американския президент и руския държавен глава Владимир Путин за износ на руски дизел към САЩ и други държави.

Доставките трябва да започнат с около 2,3 милиона барела месечно и постепенно да достигнат приблизително 7,6 милиона барела месечно. Така на пазара може да се появи допълнително количество горива, което да ограничи натиска върху цените, макар че засега остава неясно как и кога ще бъде реализирана цялата договорена схема.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че администрацията ще отдели до 60 дни за оценка на отражението на санкциите и митата върху световната и американската икономика.

Ормузкият проток остава ключов риск

Спадът на цените е ограничен от продължаващите проблеми с превоза на петрол през Ормузкия проток. „Продължаващите атаки срещу корабите, преминаващи през Ормузкия проток, и потоците, които остават под нивата отпреди конфликта, продължават да подкрепят пазара“, заяви анализаторът на UBS Джовани Стауново.

По данни на анализаторската компания Kpler потоците на петрол през Персийския залив са спаднали до средно около 8,5 милиона барела дневно през предходната седмица спрямо над 20 милиона барела дневно седмица по-рано. Регистрирани са поне 10 потвърдени инцидента с търговски кораби.

Анализаторът на Phillip Nova Приянка Сачдева определи решението на Тръмп като опит да се ограничи поскъпването на петрола преди междинните избори в САЩ. По думите ѝ мярката не решава физическите нарушения на доставките през Ормузкия проток, където атаките срещу танкери продължават.

Източници: reuters.com, au.investing.com, apnews.com