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Доходите в САЩ растат, но разходите изяждат ефекта

Доходите в САЩ растат, но разходите изяждат ефекта

20 Октомври, 2026 10:51 594 12

  • американска икономика-
  • доходи-
  • доналд тръмп-
  • инфлация-
  • данъчни промени

Медианният доход на домакинствата достигна рекордните 87 460 долара през 2025 г. Данъчните промени, поскъпването и по-скъпото здравеопазване обаче натоварват повечето американци

Доходите в САЩ растат, но разходите изяждат ефекта - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Икономиката на САЩ показва едновременно рекордни доходи и нарастващ натиск върху семейните бюджети. Реалният медианен доход на американските домакинства се е увеличил с 2,6% през 2025 г. и е достигнал 87 460 долара. Сумата е коригирана с инфлацията и е най-високата от началото на проследяването на показателя.

Брутният вътрешен продукт на страната се разширява с годишен темп от 2,2%, което показва продължаващ растеж. Тези данни обаче не дават пълната картина за това как се справят домакинствата, тъй като средният резултат прикрива различията между отделните доходни групи.

По-високи доходи, но и по-големи разходи

Институтът за данъчно облагане и икономическа политика е изчислил комбинирания ефект от три промени: данъчните облекчения на президента Доналд Тръмп, изтичането на допълнителните субсидии за здравни застраховки и по-високото от очакваното поскъпване.

Според анализа на института ценовият натиск е свързан, наред с други фактори, с митата и конфликта с Иран. Така част от ползата от по-ниските данъци се заличава от по-скъпите стоки, горива и здравни услуги.

„Данъчните облекчения са погълнати от по-високите цени и разходите за здравеопазване за повечето семейства“, заявява Стив Уамхоф, федерален директор по политиките в ITEP.

Най-голямата полза е за най-богатите

ITEP изчислява, че средните 20% от американците плащат средно около 1700 долара повече през 2026 г. заради съчетанието от данъчни промени, цени и здравни разходи. При най-бедните 20% допълнителната тежест е приблизително 750 долара средно на домакинство.

Според анализа най-богатият 1% е единствената доходна група, която излиза на нетна печалба от разглежданите политики. За останалите домакинства поскъпването и загубата на здравните субсидии надхвърлят ефекта от данъчните облекчения.

Това означава, че рекордният медианен доход не е равнозначен на еднакво подобрение в покупателната способност. Данните за 2025 г. показват какво са получавали домакинствата, докато анализът на ITEP насочва вниманието към това как политиките и цените променят реалните им разходи през 2026 г.

Източници: bbc.co.uk


САЩ
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