Доходите в САЩ растат, но разходите изяждат ефекта

Икономиката на САЩ показва едновременно рекордни доходи и нарастващ натиск върху семейните бюджети. Реалният медианен доход на американските домакинства се е увеличил с 2,6% през 2025 г. и е достигнал 87 460 долара. Сумата е коригирана с инфлацията и е най-високата от началото на проследяването на показателя.
Брутният вътрешен продукт на страната се разширява с годишен темп от 2,2%, което показва продължаващ растеж. Тези данни обаче не дават пълната картина за това как се справят домакинствата, тъй като средният резултат прикрива различията между отделните доходни групи.
По-високи доходи, но и по-големи разходи
Институтът за данъчно облагане и икономическа политика е изчислил комбинирания ефект от три промени: данъчните облекчения на президента Доналд Тръмп, изтичането на допълнителните субсидии за здравни застраховки и по-високото от очакваното поскъпване.
Според анализа на института ценовият натиск е свързан, наред с други фактори, с митата и конфликта с Иран. Така част от ползата от по-ниските данъци се заличава от по-скъпите стоки, горива и здравни услуги.„Данъчните облекчения са погълнати от по-високите цени и разходите за здравеопазване за повечето семейства“, заявява Стив Уамхоф, федерален директор по политиките в ITEP.
Най-голямата полза е за най-богатите
ITEP изчислява, че средните 20% от американците плащат средно около 1700 долара повече през 2026 г. заради съчетанието от данъчни промени, цени и здравни разходи. При най-бедните 20% допълнителната тежест е приблизително 750 долара средно на домакинство.
Според анализа най-богатият 1% е единствената доходна група, която излиза на нетна печалба от разглежданите политики. За останалите домакинства поскъпването и загубата на здравните субсидии надхвърлят ефекта от данъчните облекчения.
Това означава, че рекордният медианен доход не е равнозначен на еднакво подобрение в покупателната способност. Данните за 2025 г. показват какво са получавали домакинствата, докато анализът на ITEP насочва вниманието към това как политиките и цените променят реалните им разходи през 2026 г.
Източници: bbc.co.uk
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иван костов
10:56 20.10.2026
2 Демек
10:56 20.10.2026
3 Ббуахаха
11:00 20.10.2026
4 Хайде
11:02 20.10.2026
5 Икономист
11:21 20.10.2026
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8 Фалиралите крави
11:42 20.10.2026
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11 Тонинце, рожбо нелетяла на самолет
Коментиран от #12
12:09 20.10.2026
12 То, горкоту отде да знай
До коментар #11 от "Тонинце, рожбо нелетяла на самолет":Тъй е приписалу ут AI
12:14 20.10.2026