Печалбите в Европа растат отвъд енергетиката и изкуствения интелект

Европейските компании се очаква да отчетат поредно тримесечие на силен ръст на печалбите, като подкрепата вече не идва само от енергетиката и свързаните с изкуствения интелект инвестиции. Печалбите на компаниите от общоевропейския индекс STOXX 600 се прогнозира да нараснат с 20,7% през третото тримесечие спрямо същия период на миналата година, показват данни на LSEG I/B/E/S. Темпът е по-нисък от отчетените 24% през второто тримесечие, но остава сред най-бързите за последните години.

Повече от половината от пазарната капитализация на индекса ще представи финансовите си резултати през следващите две седмици. Необичайното е, че анализаторите като цяло са повишили прогнозите си преди началото на отчетния сезон, вместо да ги понижат, както често се случва. Според Дейвид Громан, глобален стратег за акциите в Ситигруп, динамиката е „необичайно силна и необичайно широко разпространена“.

Изкуственият интелект подкрепя индустрията

Европа няма компании с мащаба на Nvidia, Alphabet или Samsung Electronics в областта на изкуствения интелект, но редица производители на хардуер, материали и индустриално оборудване се възползват от инвестициите в центрове за данни. Печалбите на технологичния сектор се очаква да се увеличат с почти 33% на годишна база, а тези на индустриалните компании - с 11%.

Дориан Карел, ръководител на звеното за мултиактивни доходи в Шродърс, посочва, че сред френските и германските индустриални компании могат да бъдат открити косвени бенефициенти от бума на изкуствения интелект. По думите му очакванията към част от сектора са били понижени през последните седмици, което създава възможност за резултати над прогнозите.

Енергията остава важен двигател

По-високите международни цени на петрола и газа са повишили прогнозите за печалбите на компаниите, които се възползват от тях. Стратезите на „Барклис“ определят енергийните цени като основен фактор за повишаването на очакванията за европейските печалби през годината.

Тази подкрепа обаче може да отслабне, ако напрежението в Близкия изток спадне и цените на енергоносителите се понижат. Продължително скъпата енергия може и да ограничи търсенето, превръщайки сектора от двигател на ръста в тежест за общите резултати. „Барклис“ очаква компаниите, свързани с рафинирането, да се представят по-добре, но поставя въпроса колко дълго ще продължи ефектът.

Банките и потребителските стоки показват устойчивост

Европейските банки навлизат в отчетния сезон след спад от 7% на секторния индекс от началото на септември, докато общият STOXX 600 е загубил 1,7%. Това понижение създава по-ниска база за сравнение. Секторът се търгува при около 10 пъти очакваната печалба, а средносрочните прогнози сочат ръст на печалбите от приблизително 8%.

„Капиталовите позиции са силни, но ключовото е да се възстанови кредитирането“, казва Карел. Според него последните пазарни сътресения са понижили очакванията към банките, без да променят основната картина за сектора.

Оптимизъм има и при потребителските стоки. Европейският сектор се търгува при 13,6 пъти очакваната печалба - с 35% по-ниска оценка спрямо американския му еквивалент. Печалбите му се очаква да нараснат с над 7% през третото тримесечие.

Максимилиан Улер, ръководител на европейската стратегия за акции и кръстосани активи в Дойче банк, предпочита европейските компании за потребителски стоки заради разликата в оценките и сходния профил на печалбите. „Има основателна причина да смятаме, че потребителят е по-устойчив, отколкото предполагаме“, заявява той.

Източници: reuters.com, live.euronext.com