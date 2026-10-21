Бразилия увеличава износа на царевица за Европа

Износът на царевица от Бразилия за европейските страни може да достигне 1,65 млн. тона през октомври спрямо около 200 000 тона през същия месец на миналата година. Прогнозата е на Stag International и е свързана със спада на украинските доставки и по-слабата реколта в Европейския съюз.

Според оценката на компанията Бразилия на практика заема мястото на Украйна на европейския пазар на царевица. Украинският износ към съседните европейски държави е намалял след руски атаки срещу инфраструктура, включително пристанища.

Сушата сви европейската реколта

Сушата е намалила производството на царевица в ЕС през 2026 г. до около 48 млн. тона – най-ниското равнище за настоящия век. На този фон вносът на царевица в блока е нараснал с 40% от началото на сезон 2026/27 до средата на октомври, показват данни на Европейската комисия.

САЩ остават най-големият доставчик за европейския пазар, следвани от Бразилия. Stag International обаче оценява, че американската царевица вече е по-малко конкурентна от предложенията от Южна Америка, които включват и аржентински доставки.

Рекордни реколти, но силно вътрешно търсене

„Премиите FOB показват, че Южна Америка ще запази конкурентното си предимство през декември и януари, а вероятно и през февруари“, посочва докладът на Stag International.

Бразилия и Аржентина са прибрали рекордни реколти от царевица през 2026 г. При Бразилия обаче износът като цяло остава под равнищата от миналото, тъй като вътрешното търсене е подкрепено от производството на етанол от зърно.

Данните за корабните товарни планове в бразилските пристанища сочат, че доставките на царевица за Европа може да надхвърлят 1 млн. тона през октомври. Испания е сред основните посочени дестинации.

Националната асоциация на износителите на зърно повиши прогнозата си за общия бразилски износ на царевица през октомври до почти 7 млн. тона – с над 1 млн. тона повече спрямо същия месец на 2025 г. Асоциацията не е дала разбивка по дестинации.

Stag International предупреждава, че ако продажбите на американска царевица за износ не се ускорят значително, цените на борсата в Чикаго може да трябва да се понижат допълнително, за да възстановят конкурентоспособността на САЩ и пазарния си дял.

Източници: reuters.com, portaldoholanda.com.br