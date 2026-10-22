Турция планира солидни инвестиции в космос и авиация

Турция планира да отдели близо 100 млрд. турски лири, или около 2,01 млрд. USD, за космическата и авиационната индустрия през 2027-2029 г. Сумата е заложена в проекта за държавния бюджет за 2027 г. и бюджетната обосновка към него. Това са планирани средства, а не вече извършени разходи.

Бюджетът на програмата през 2026 г. е 176 млн. USD. За 2027 г. е предвидено увеличение със 181,7% до 495,7 млн. USD. Финансирането трябва да нарасне до 616,9 млн. USD през 2028 г. и до 745 млн. USD през 2029 г. В турски лири общата сума за трите години е 92,138 млрд.

Повече средства за летища и въздушен транспорт

За изграждане, експлоатация и поддръжка на съоръжения за въздушен транспорт през 2027 г. са планирани 377,3 млн. USD. Инвестициите в авиационна инфраструктура се очаква да достигнат 581,1 млн. долара през 2028 г. и 596,2 млн. USD през 2029 г.

Анкара си поставя за цел летищата в страната да обслужат 272 млн. пътници през 2027 г., включително пътуващите при директен транзит. Целта е броят им да достигне 282 млн. през 2028 г. и 291 млн. през 2029 г.

Фокус върху местни космически технологии

Космическата част от бюджета ще финансира Националната космическа програма, научни изследвания, изпитателна инфраструктура и комерсиализацията на технологии с висока добавена стойност. В мотивите към бюджета е посочено, че се предвижда подкрепа за развитието на критични космически технологии и за разширяване на местния производствен капацитет.

През последните години Турция изведе в орбита телекомуникационния спътник Тюрксат 6А и спътника за наблюдение на Земята ИМЕЧЕ. През 2024 г. Алпер Гезеравджъ и Тува Джихангир Атасевер участваха в първите турски пилотирани научни мисии и проведоха експерименти в космическа среда.

Подготовка за мисия до Луната

Турция подготвя първата си мисия до Луната в дълбокия космос, планирана за 2027 г. Космическият апарат е разработен в страната, съдържа над 80% местни компоненти и използва хибридна задвижваща система. Сглобяването му е приключило, а в момента се извършват допълнителни изпитания.

Анталия беше домакин на 77-ия Международен астронавтически конгрес между 5 и 9 октомври. Паралелно с подготовката за лунната мисия Турската космическа агенция продължава работата по проект за космодрум в Сомалия, който трябва да осигури на страната независим достъп до орбита.