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Турция планира солидни инвестиции в космос и авиация

Турция планира солидни инвестиции в космос и авиация

22 Октомври, 2026 10:47 483 5

  • турция-
  • космическа програма-
  • авиация-
  • лунна мисия-
  • държавен бюджет

Средствата на стойност над 2 милиарда долара са предвидени в проекта за бюджета за периода 2027-2029 години

Турция планира солидни инвестиции в космос и авиация - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турция планира да отдели близо 100 млрд. турски лири, или около 2,01 млрд. USD, за космическата и авиационната индустрия през 2027-2029 г. Сумата е заложена в проекта за държавния бюджет за 2027 г. и бюджетната обосновка към него. Това са планирани средства, а не вече извършени разходи.

Бюджетът на програмата през 2026 г. е 176 млн. USD. За 2027 г. е предвидено увеличение със 181,7% до 495,7 млн. USD. Финансирането трябва да нарасне до 616,9 млн. USD през 2028 г. и до 745 млн. USD през 2029 г. В турски лири общата сума за трите години е 92,138 млрд.

Повече средства за летища и въздушен транспорт

За изграждане, експлоатация и поддръжка на съоръжения за въздушен транспорт през 2027 г. са планирани 377,3 млн. USD. Инвестициите в авиационна инфраструктура се очаква да достигнат 581,1 млн. долара през 2028 г. и 596,2 млн. USD през 2029 г.

Анкара си поставя за цел летищата в страната да обслужат 272 млн. пътници през 2027 г., включително пътуващите при директен транзит. Целта е броят им да достигне 282 млн. през 2028 г. и 291 млн. през 2029 г.

Фокус върху местни космически технологии

Космическата част от бюджета ще финансира Националната космическа програма, научни изследвания, изпитателна инфраструктура и комерсиализацията на технологии с висока добавена стойност. В мотивите към бюджета е посочено, че се предвижда подкрепа за развитието на критични космически технологии и за разширяване на местния производствен капацитет.

През последните години Турция изведе в орбита телекомуникационния спътник Тюрксат 6А и спътника за наблюдение на Земята ИМЕЧЕ. През 2024 г. Алпер Гезеравджъ и Тува Джихангир Атасевер участваха в първите турски пилотирани научни мисии и проведоха експерименти в космическа среда.

Подготовка за мисия до Луната

Турция подготвя първата си мисия до Луната в дълбокия космос, планирана за 2027 г. Космическият апарат е разработен в страната, съдържа над 80% местни компоненти и използва хибридна задвижваща система. Сглобяването му е приключило, а в момента се извършват допълнителни изпитания.

Анталия беше домакин на 77-ия Международен астронавтически конгрес между 5 и 9 октомври. Паралелно с подготовката за лунната мисия Турската космическа агенция продължава работата по проект за космодрум в Сомалия, който трябва да осигури на страната независим достъп до орбита.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пожелавам на турция и турците

    1 8 Отговор
    9 по рихтер и да отиват на дъното на морето. турция и турците са врагове на България и българите

    Коментиран от #5

    10:50 22.10.2026

  • 2 И АЗ ПЛАНИРАМ

    4 1 Отговор
    ДА СТАНА ПРИНЦ,АМА НАДАЛИ.

    Коментиран от #3

    10:51 22.10.2026

  • 3 Иди в турция

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "И АЗ ПЛАНИРАМ":

    Ща направят принцеса

    Коментиран от #4

    10:53 22.10.2026

  • 4 А бре гьотверен

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иди в турция":

    какаим азъна.

    11:03 22.10.2026

  • 5 Ганьо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "пожелавам на турция и турците":

    След братушките и самите нас...

    11:52 22.10.2026