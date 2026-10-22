Palantir: Няма „авариен стоп“ за AI системата на НАТО

Американската технологична компания Palantir заяви, че нито тя, нито правителството на САЩ могат дистанционно да изключат военната система с изкуствен интелект Maven Smart System, използвана от НАТО и няколко европейски въоръжени сили.

Изявлението идва след споровете около ограниченията върху военната услуга Starshield в Украйна. Киев съобщи, че терминали, използвани върху бързо движещи се платформи, са спрели да работят. Starshield използва съзвездието Starlink на SpaceX.

Американски и украински представители, както и Илон Мъск, дадоха различни обяснения за прекъсването. Украински и европейски представители допуснаха, че ограничението може да има политически мотив, тъй като съвпадна с натиска на американския президент Доналд Тръмп Украйна да спре ударите по руски петролни рафинерии.

„Няма превключватели за изключване“

„Няма превключватели за изключване“, заяви Луис Мосли, изпълнителен вицепрезидент на Palantir за Великобритания и Европа.

По думите му клиентите, които са закупили софтуера, имат пълен оперативен контрол върху него. Мосли увери, че системата може да бъде управлявана независимо от Palantir и от американското правителство. При необходимост служители на компанията могат да участват в работата ѝ, но това зависи от клиента и изисква съответното разрешение за достъп.

Как работи системата

Maven Smart System обработва големи обеми данни от спътници, радари и други сензори. Целта е военните командири да получават обща картина на бойното поле и да вземат решения по-бързо.

Системата се използва за обединяване на разузнавателна информация, наблюдение на обстановката, планиране и подпомагане на процесите по определяне на цели. НАТО придоби Maven през 2025 г., а през юни 2026 г. системата достигна пълна техническа оперативна готовност.

Palantir представя софтуера като инструмент, който може да се експлоатира без постоянна намеса на компанията. Това е опит да се отговори на опасенията, че американска технологична фирма би могла да прекъсне достъпа до ключова отбранителна инфраструктура.

Европейските опасения остават

Германия и Франция не са внедрили Maven за собствените си въоръжени сили. През април ръководителят на германското киберкомандване заяви, че страната няма да купи системата, тъй като смята за неприемливо служители на частна компания да имат достъп до национална военна база данни.

Спорът около Starshield засили дебата в Европа за зависимостта от американски технологии в отбраната. Въпреки уверенията на Palantir, решенията за използване на подобни системи ще зависят от това доколко отделните държави приемат техническите, оперативните и политическите рискове.

Източници: reuters.com, au.marketscreener.com