ОАЕ и Гърция обявиха сделки за 12,75 милиарда евро

Обединените арабски емирства и Гърция обявиха 18 меморандума, споразумения и търговски партньорства на обща стойност 12,75 млрд. евро, или около 14,30 млрд. долара. Договореностите бяха представени на Стратегическия форум ОАЕ–Гърция в Атина, на който присъстваха престолонаследникът на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед бин Зайед Ал Нахаян и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

Паралелно с това Абу Даби обяви намерение да инвестира допълнителни 15 млрд. евро в Гърция чрез съвместната инвестиционна инициатива между двете държави. Тя беше създадена през 2022 г. с първоначален ресурс от 4 млрд. евро. За новото финансиране не са посочени конкретни компании или проекти.

Технологии, енергетика и транспорт

Новите договорености обхващат цифрова инфраструктура, авангардни технологии и изкуствен интелект. Сред останалите посочени области са възобновяемата енергия, чистата енергийна инфраструктура, промишлеността, логистиката, транспортът и пристанищата.

В споразуменията са включени още здравеопазването, науките за живота и продоволствената сигурност. По време на срещата шейх Халед и Мицотакис са обсъдили разширяване на двустранното сътрудничество в енергетиката, инфраструктурата и здравеопазването.

„Нашият приоритет е да превърнем този импулс в продуктивни проекти, качествени инвестиции и устойчив икономически резултат за двете държави“, заяви министърът на външната търговия на ОАЕ Тани бин Ахмед ал Зейуди, цитиран от Гълф нюз.

Предишни инвестиции

Новото намерение се основава на вече започнали инвестиционни отношения. Сред по-големите сделки е придобиването на гръцката компания за възобновяема енергия Terna Energy от Masdar. Емирската компания купи 70% от дружеството през 2024 г. при оценка на предприятието от 3,2 млрд. евро, а през 2025 г. обяви, че е придобила и останалите акции.

Според представените от двете страни приоритети разширяването на инициативата трябва да насърчи партньорствата между инвестиционни институции и частни компании от ОАЕ и Гърция. В официално съобщение на Абу Даби се посочва, че бъдещите проекти ще бъдат насочени към стратегически сектори и към развитието на дългосрочни икономически връзки.