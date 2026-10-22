Meta губи над 8% заради огромните разходи за AI

Акциите на Meta поевтиняха с над 8% в четвъртък, след като инвеститорите реагираха негативно на поредното увеличение на прогнозата за инвестициите на технологичния гигант в изкуствен интелект и на плановете му да емитира нов клас акции за финансиране на мащабните разходи.

Разпродажбата идва въпреки по-добрите от очакваното тримесечни резултати и солидната прогноза за бизнеса на компанията. Реакцията на пазара показва засилващите се опасения относно цената на глобалната надпревара в областта на изкуствения интелект, която кара технологичните компании да влагат десетки и стотици милиарди долари в центрове за данни, чипове и друга инфраструктура.

Притесненията вече се пренасят и на кредитните пазари. Цената на застраховката срещу неизпълнение по дълга на Meta достигна исторически максимум. Петгодишните суапове за кредитно неизпълнение (CDS) на компанията се търгуваха на рекордните 114,79 базисни пункта.

Мащабните инвестиции доведоха и до първото отрицателно свободно парично движение за собственика на Facebook, Instagram и WhatsApp от повече от десетилетие.

До 145 млрд. долара инвестиции

Meta повиши долната граница на прогнозата си за годишните капиталови разходи с 5 млрд. долара. Компанията вече очаква инвестициите да бъдат между 135 млрд. и 145 млрд. долара.

Сред основните направления за тези средства е амбициозният план на Meta да постави AI агента Muse в центъра на стратегията си за изкуствен интелект.

За да подпомогне финансирането на тази стратегия, компанията планира да създаде нов клас акции без право на глас – Class C. Според Meta чрез емитирането им през следващите няколко години могат да бъдат привлечени стотици милиарди долари за инвестиции в AI, придобивания и възнаграждения на служителите. Първите емисии могат да започнат още тази година.

Използването на нови акции ще позволи на Meta да ограничи необходимостта от допълнително дългово финансиране, което би могло да окаже негативно влияние върху кредитния рейтинг на компанията.

Инвеститорите се страхуват от дълговата AI надпревара

Meta не е единствената компания, поставена под натиск заради огромните инвестиции в изкуствен интелект. Инвеститорите вече разпродават акции на компании за облачни изчисления като CoreWeave и Nebius, които инвестират в центрове за данни суми, многократно надхвърлящи приходите им, за да отговорят на растящото търсене.

Според експерти увеличаването на задлъжнялостта прави компаниите, свързани с AI, по-уязвими при евентуален рязък спад на търсенето.

Допълнителен риск е бързото технологично остаряване на скъпите AI процесори. Чиповете могат значително да се обезценят в рамките на пет-шест години, което принуждава компаниите периодично да правят нови мащабни инвестиции, за да останат конкурентоспособни.

Не всички анализатори обаче смятат движението на кредитния пазар за доказателство за влошаване на финансовото състояние на Meta.

Главният пазарен стратег на Futurum Equities Шей Болур коментира, че разширяването на CDS спредовете може да е свързано в по-голяма степен с желанието на банките да се защитят от експозицията си към огромното финансиране на AI инфраструктурата на Meta, отколкото с реален риск компанията да не обслужва задълженията си.

До края на търговията в сряда акциите на Meta бяха поскъпнали с повече от 5% от началото на годината. Ако спадът от над 8% се запази, компанията е на път да загуби около 114 млрд. долара от пазарната си капитализация.