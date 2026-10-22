Blackstone поставя банките пред тест за риска от AI дълга

Blackstone подготвя инвестиция от около 9 млрд. долара в подчинен дълг, свързан с финансирането на чипове за компанията за изкуствен интелект Anthropic. Доходността по тази част от сделката е над 10% – ниво, което показва колко висока рискова премия изискват инвеститорите за експозиция към бързо разрастващия се, но силно капиталоемък сектор.

Сделката е част от по-голям пакет за около 60 млрд. долара, организиран от Broadcom. Според информацията, цитирана от Ройтерс, дългът ще бъде обезпечен с петгодишни лизингови плащания на Anthropic за чиповете. Около 42 млрд. долара са предвидени като старши дълг, гарантиран от Broadcom, а останалата част е по-рискова и по-скъпа за финансиране.

Финансирането все още не е приключило. Част от подчинения дълг може да бъде предложена на други инвеститори, като условията за тях вероятно ще зависят от интереса към сделката. Financial Times, цитиран в публикациите за транзакцията, посочва, че компании със сходен кредитен профил обичайно плащат около 7% на публичните облигационни пазари. Разликата до доходност над 10% е сигнал за съмненията около бъдещите приходи, стойността на чиповете и способността на AI компаниите да обслужват огромните си задължения.

Банките финансират инфраструктурата на AI

Blackstone и други частни кредитори се превръщат във важен източник на капитал за центрове за данни, електроенергийни мощности и специализирани процесори. През септември група от 10 банки осигури заем от 22 млрд. долара за Crux AI – облачна компания, свързана с Blackstone и Alphabet. Blackstone пое ангажимент за първоначална капиталова инвестиция от 5 млрд. долара, а дружеството планира да въведе 500 мегавата капацитет на центрове за данни през 2027 г.

Размерът и структурата на тези сделки прехвърлят част от риска между технологични компании, банки, частни кредитни фондове и инвеститори в облигации. Ако търсенето на изчислителна мощност се окаже по-слабо от очакваното или цената на чиповете спадне бързо, обезпечението може да загуби стойност, а кредиторите да понесат загуби.

Регулаторите следят и киберриска

Натискът върху банките идва не само от кредитната страна. Американските регулатори проверяват как финансовите институции използват автономни AI системи, как ограничават действията им и дали решенията им могат да бъдат проследени и одитирани. В Европа Европейската централна банка поиска от кредиторите да подготвят планове срещу киберзаплахи, свързани с изкуствения интелект.

„Никой не знае как ще се развият нуждите от капитал и изчислителна мощ, когато по-широката екосистема на изкуствения интелект започне да съзрява“, заяви главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон.

Така финансирането за Anthropic се превръща в конкретен тест за пазара. То трябва да покаже дали банките и частните инвеститори ще продължат да отпускат милиарди за AI инфраструктура при висока цена на риска или ще започнат да изискват по-строги обезпечения, по-кратки срокове и по-голяма сигурност за бъдещите приходи.

Източници: reuters.com