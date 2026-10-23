Авиокомпаниите в САЩ избират по-високи цени пред по-пълни самолети

Американските авиокомпании повишават цените на билетите и ограничават плановете си за нови полети, след като скокът в цената на авиационното гориво започна да изяжда печалбите им. Търсенето на пътувания остава устойчиво, но по-високите тарифи не компенсират напълно разходите, свързани с горивото.

Цените на самолетните билети в САЩ са се увеличили средно с близо 23% на годишна база през седемте месеца до септември, докато общата потребителска инфлация е била 3,6%. Въпреки това Delta Air Lines, Southwest Airlines и American Airlines понижиха прогнозите си за финансовите резултати през 2026 г.

По-скъпи билети, но по-слаби прогнози

Авиокомпаниите очакват да плащат между 4,25 и 4,85 долара за галон гориво през четвъртото тримесечие, спрямо цена под 4 долара през третото. United Airlines, която не публикува целогодишна прогноза, очаква печалба за последните три месеца на годината, значително под прогнозите на анализаторите.

През третото тримесечие United е успяла да компенсира чрез по-високи приходи 72% от допълнителните разходи за гориво. В същото време четирите най-големи американски превозвачи са отчели рекордни приходи, което показва, че по-високите цени на билетите подкрепят оборота, но не защитават напълно маржовете.

„Четвъртото тримесечие се очертава като трудно от оперативна гледна точка заради високите цени на горивото и ограничените планове за капацитета“, заяви анализаторът от Third Bridge Лиъм Дорси. По думите му основният въпрос е колко дълго ще продължи устойчивостта на потребителското търсене.

По-малко полети през 2027 г.

Тъй като ново рязко увеличение на цените може да отслаби търсенето, авиокомпаниите се насочват към ограничаване на капацитета. По-малкото места на пазара може да помогне за запазване на по-високите тарифи, но същевременно означава по-ограничен избор за пътниците.

Главният изпълнителен директор на Delta Ед Бастиан заяви по-рано през месеца, че превозвачите може да трябва да забавят допълнително ръста на полетите през 2027 г., за да поддържат цените и рентабилността. American Airlines също очаква по-бавен ръст на мрежата си през следващата година.

Скот Кърби, главен изпълнителен директор на United Airlines, предупреди, че цените на горивото вероятно ще останат високи през 2027 г. Той посочи, че постигането на двуцифрен марж преди данъци ще зависи от по-евтино гориво, по-бавен ръст на капацитета или продължаване на политиката с по-високи тарифи вместо по-пълни самолети.

Натискът вече се усеща най-силно при по-слабите финансово превозвачи. Alaska Air прогнозира по-голяма от очакваното загуба през четвъртото тримесечие, Spirit Airlines прекрати дейността си по-рано през годината, а JetBlue Airways изпитва затруднения заради високите разходи за гориво.

Източници: reuters.com, marketscreener.com, investing.com