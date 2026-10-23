Новини
Бизнес »
Авиокомпаниите в САЩ избират по-високи цени пред по-пълни самолети

Авиокомпаниите в САЩ избират по-високи цени пред по-пълни самолети

23 Октомври, 2026 14:31 521 1

  • авиокомпании-
  • самолетни билети-
  • авиационно гориво-
  • united airlines-
  • сащ

Превозвачите ограничават новите полети, за да защитят печалбите си

Авиокомпаниите в САЩ избират по-високи цени пред по-пълни самолети - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Американските авиокомпании повишават цените на билетите и ограничават плановете си за нови полети, след като скокът в цената на авиационното гориво започна да изяжда печалбите им. Търсенето на пътувания остава устойчиво, но по-високите тарифи не компенсират напълно разходите, свързани с горивото.

Цените на самолетните билети в САЩ са се увеличили средно с близо 23% на годишна база през седемте месеца до септември, докато общата потребителска инфлация е била 3,6%. Въпреки това Delta Air Lines, Southwest Airlines и American Airlines понижиха прогнозите си за финансовите резултати през 2026 г.

По-скъпи билети, но по-слаби прогнози

Авиокомпаниите очакват да плащат между 4,25 и 4,85 долара за галон гориво през четвъртото тримесечие, спрямо цена под 4 долара през третото. United Airlines, която не публикува целогодишна прогноза, очаква печалба за последните три месеца на годината, значително под прогнозите на анализаторите.

През третото тримесечие United е успяла да компенсира чрез по-високи приходи 72% от допълнителните разходи за гориво. В същото време четирите най-големи американски превозвачи са отчели рекордни приходи, което показва, че по-високите цени на билетите подкрепят оборота, но не защитават напълно маржовете.

„Четвъртото тримесечие се очертава като трудно от оперативна гледна точка заради високите цени на горивото и ограничените планове за капацитета“, заяви анализаторът от Third Bridge Лиъм Дорси. По думите му основният въпрос е колко дълго ще продължи устойчивостта на потребителското търсене.

По-малко полети през 2027 г.

Тъй като ново рязко увеличение на цените може да отслаби търсенето, авиокомпаниите се насочват към ограничаване на капацитета. По-малкото места на пазара може да помогне за запазване на по-високите тарифи, но същевременно означава по-ограничен избор за пътниците.

Главният изпълнителен директор на Delta Ед Бастиан заяви по-рано през месеца, че превозвачите може да трябва да забавят допълнително ръста на полетите през 2027 г., за да поддържат цените и рентабилността. American Airlines също очаква по-бавен ръст на мрежата си през следващата година.

Скот Кърби, главен изпълнителен директор на United Airlines, предупреди, че цените на горивото вероятно ще останат високи през 2027 г. Той посочи, че постигането на двуцифрен марж преди данъци ще зависи от по-евтино гориво, по-бавен ръст на капацитета или продължаване на политиката с по-високи тарифи вместо по-пълни самолети.

Натискът вече се усеща най-силно при по-слабите финансово превозвачи. Alaska Air прогнозира по-голяма от очакваното загуба през четвъртото тримесечие, Spirit Airlines прекрати дейността си по-рано през годината, а JetBlue Airways изпитва затруднения заради високите разходи за гориво.

Източници: reuters.com, marketscreener.com, investing.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Негласното

    0 0 Отговор
    правило, е ч първа класа изплаща полета, и погледнато така, за какво им е да се борят за пълни полети, като да кажем дори като е на 50% при по-високи цени, пак са на печалба..

    14:57 23.10.2026