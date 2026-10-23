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Близо 90% от британците режат разходи заради поскъпването

Близо 90% от британците режат разходи заради поскъпването

23 Октомври, 2026 20:56 584 10

  • инфлация-
  • разходи за живот-
  • великобритания-
  • отопление-
  • бюджет

Половината домакинства ограничават отоплението, а две трети намаляват разходите за несъществени покупки и услуги.

Близо 90% от британците режат разходи заради поскъпването - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Почти девет от всеки 10 британци са предприели действия, за да намалят разходите на домакинството си през последните шест месеца. Това показва проучване на Savanta, проведено сред 2130 пълнолетни жители на Обединеното кралство по поръчка на Institute of Research and Reforms International.

Общо 87% от анкетираните са посочили поне една мярка за ограничаване на семейния бюджет, докато 13% не са предприемали подобни действия.

Отоплението и несъществените разходи са най-силно засегнати

Най-разпространената промяна е свиването на разходите за несъществени неща. 67% от британците са ограничили плащанията за хранене навън, социални срещи или други подобни услуги.

Половината от участниците - 51% - са намалили използването на отоплението у дома, за да ограничат сметките за енергия. Други 40% са сменили супермаркета, в който пазаруват, а 37% са ограничили пътуванията с автомобил заради разходите за гориво.

Проучването е проведено онлайн между 16 и 19 октомври, преди представянето на бюджета на Обединеното кралство. Финансовият министър Джон Хийли ще представи финансовия план пред Камарата на общините на 28 октомври.

Инфлацията се ускори до 3,5%

Натискът върху домакинствата се засилва на фона на ускоряването на инфлацията. Данните на Националната статистическа служба показват, че индексът на потребителските цени е нараснал с 3,5% през септември на годишна база, спрямо 3,1% през август.

Това е най-високото равнище от октомври 2025 г., когато инфлацията е била 3,6%. Септемврийският резултат е над очакваните от икономистите 3,4% и е свързан основно с поскъпването на горивата.

Хийли заяви, че в бюджета ще търси начини да осигури на семействата и бизнеса „малко въздух“ на фона на нарастващите разходи за живот.

Подкрепа за съкращаване на социални плащания

Анкетата включва и въпроси за начините, по които правителството може да осигури повече средства за отбрана. 44% от британците подкрепят намаляване на социалните плащания с тази цел, докато 34% се противопоставят.

Най-голяма подкрепа получава идеята за намаляване на разходите за международна помощ - 63% от анкетираните са „за“. По-слаба е подкрепата за увеличаване на заемите, повишаване на данъците или съкращаване на разходите за обществени услуги.

„Правителството се сблъсква с ясни граници на това, което обществото е готово да приеме, за да финансира по-високи разходи за отбрана“, заяви председателят на Institute of Research and Reforms International Али Рехман Малик.

Според него данъчните увеличения и съкращенията на основни обществени услуги срещат силна съпротива, докато почти девет от 10 анкетирани вече са намалили разходите в домакинствата си.

Източници: dailymail.com, apnews.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да режат

    7 1 Отговор
    имат да хранят милиони чернокожи

    Коментиран от #5

    20:57 23.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    В България нямаше проблеми защото сме в Клуба на Богатите.

    20:59 23.10.2026

  • 3 И Киев е Руски

    11 0 Отговор
    На тия отопление не им трябва .Цялото семейство спи под един юрган .И после се ражда Джонсън

    21:00 23.10.2026

  • 4 Хампарцумян

    12 1 Отговор
    Ако приемат еврото всичко ще поевтинее наполовина.

    21:00 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хаха

    6 0 Отговор
    Всъщност не е само заради поскъпването. Масово обвиняват зелените политики и от там скъпата енергия заради залитането по ВЕИ и високите данъци. Ако ти вдигнат заплатата и отиде над определен праг, то губиш помощи за храна и наем, за детска на децата, детски надбавки и заплата 100-140 000 паунда на година ВЗИМА ПО-МАЛКО ОТ 99000 паунда. Повече от половината изработено е данък, от там цените са в небесата- прическа ти е 10, ама ти трябва да платиш 20-25 плюс ДДС на това и държавата прибира 10-15. Като сложим, че всеки иска повече нето така заради скъпотията и МРЗ, навън в пъб става 100 лири на човек в евтин пъб, а на това пъбовете закриват постоянно, че няма приходи. Безработицата така расте още повече. Богатите масово се изнасят, а топ 10% плащат 90% от данъците и със загубата на данък от тях държавата още по-брутално вдига данъците на останалите.
    Абе, добре дошли в развития соц. Само Франция е едни гърди пред тях в соца.

    Коментиран от #7

    21:16 23.10.2026

  • 7 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    ". Ако ти вдигнат заплатата и отиде над определен праг, то губиш помощи за храна и наем, за детска на децата, детски надбавки и заплата 100-140 000 паунда на година ВЗИМА ПО-МАЛКО ОТ 99000 паунда. " Само да си го коригирам, че не е много ясно с пропусната дума.

    Ако ти вдигнат заплатата и отиде над определен праг, то губиш помощи за храна и наем, за детска на децата, детски надбавки и заплата 100-140 000 паунда на година ВЗИМА ПО-МАЛКО ОТ ТОЗИ СЪС ЗАПЛАТА 99000 паунда.

    Масово хората отказват повишения, скъпо платени позиции заради този парадокс. Искат примерно да минат на 4 дни, вместо да им вдигнат заплатата с 1000 паунда на месец. Малките фирми, майстори масово отказват работа, като видят, че достигат прага и от септември може да не намериш водопроводчик, който да иска да дойде преди януари, освен ако не е на черно без фактура.

    21:20 23.10.2026

  • 8 гост

    2 0 Отговор
    Още ще режат и свиват, трябва да хранят навлеците на Меркел които стават все повече и по агресивни.

    21:35 23.10.2026

  • 9 А някои

    0 0 Отговор
    Дебелеят...

    21:55 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.