Близо 90% от британците режат разходи заради поскъпването

Почти девет от всеки 10 британци са предприели действия, за да намалят разходите на домакинството си през последните шест месеца. Това показва проучване на Savanta, проведено сред 2130 пълнолетни жители на Обединеното кралство по поръчка на Institute of Research and Reforms International.

Общо 87% от анкетираните са посочили поне една мярка за ограничаване на семейния бюджет, докато 13% не са предприемали подобни действия.

Отоплението и несъществените разходи са най-силно засегнати

Най-разпространената промяна е свиването на разходите за несъществени неща. 67% от британците са ограничили плащанията за хранене навън, социални срещи или други подобни услуги.

Половината от участниците - 51% - са намалили използването на отоплението у дома, за да ограничат сметките за енергия. Други 40% са сменили супермаркета, в който пазаруват, а 37% са ограничили пътуванията с автомобил заради разходите за гориво.

Проучването е проведено онлайн между 16 и 19 октомври, преди представянето на бюджета на Обединеното кралство. Финансовият министър Джон Хийли ще представи финансовия план пред Камарата на общините на 28 октомври.

Инфлацията се ускори до 3,5%

Натискът върху домакинствата се засилва на фона на ускоряването на инфлацията. Данните на Националната статистическа служба показват, че индексът на потребителските цени е нараснал с 3,5% през септември на годишна база, спрямо 3,1% през август.

Това е най-високото равнище от октомври 2025 г., когато инфлацията е била 3,6%. Септемврийският резултат е над очакваните от икономистите 3,4% и е свързан основно с поскъпването на горивата.

Хийли заяви, че в бюджета ще търси начини да осигури на семействата и бизнеса „малко въздух“ на фона на нарастващите разходи за живот.

Подкрепа за съкращаване на социални плащания

Анкетата включва и въпроси за начините, по които правителството може да осигури повече средства за отбрана. 44% от британците подкрепят намаляване на социалните плащания с тази цел, докато 34% се противопоставят.

Най-голяма подкрепа получава идеята за намаляване на разходите за международна помощ - 63% от анкетираните са „за“. По-слаба е подкрепата за увеличаване на заемите, повишаване на данъците или съкращаване на разходите за обществени услуги.

„Правителството се сблъсква с ясни граници на това, което обществото е готово да приеме, за да финансира по-високи разходи за отбрана“, заяви председателят на Institute of Research and Reforms International Али Рехман Малик.

Според него данъчните увеличения и съкращенията на основни обществени услуги срещат силна съпротива, докато почти девет от 10 анкетирани вече са намалили разходите в домакинствата си.

Източници: dailymail.com, apnews.com