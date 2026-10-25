Тръмп обяви инвестиция от 4,2 млрд. долара на Audi в Джорджия

Германският автомобилен производител Audi, част от Volkswagen Group, планира да изгради първия си завод в САЩ в щата Джорджия. Президентът Доналд Тръмп обяви проекта на предизборен митинг в Пери и посочи инвестиция от 4,2 млрд. долара. По данни на Асошиейтед прес предприятието ще бъде изградено в района на Мейкън и ще има капацитет за до 200 000 автомобила годишно.

Audi съобщи, че планираната инвестиция е приблизително 4 млрд. долара, а не 4,2 млрд. долара. Същата стойност беше посочена и от губернатора на Джорджия Брайън Кемп. Разликата не е обяснена публично, затова сумата от 4,2 млрд. долара следва да се свързва с изявлението на Тръмп, докато официално обявената от компанията стойност е около 4 млрд. долара.

Първи завод на Audi в САЩ

Предприятието е планирано за Middle Georgia Megasite в района на Форт Вали, в окръг Пийч, близо до Мейкън. Теренът е с площ около 1474 акра и е разположен край щатски път 96 и междущатска магистрала 75. Заводът ще произвежда големи и премиум SUV модели, предназначени за клиентите в Северна Америка.

Главният изпълнителен директор на Audi Гернот Дьолнер присъства на митинга в Пери заедно с Тръмп. „Това е дългосрочна инвестиция, защото вярваме в американския пазар“, заяви Дьолнер, цитиран от Асошиейтед прес. Той посочи, че предприятието ще се концентрира върху най-големите и най-високия клас SUV модели на марката.

Производството трябва да започне през 2030-те

Според Audi строителството трябва да започне през 2027 г., а производството - в началото на 2030-те години. Очаква се заводът да осигури приблизително 4500 преки работни места. Допълнителна заетост може да бъде създадена при доставчици, логистични компании и обслужващи партньори в региона.

Reuters съобщи преди официалното обявяване, че предприятието се очаква да произвежда по 200 000 SUV автомобила годишно, включително моделите Q7, Q8 и Q9. Информацията беше представена като предварителен план, преди Audi да публикува собственото си съобщение за инвестицията.

Тръмп представи проекта като резултат от политиката си за насърчаване на производството в САЩ и свърза решението на компанията с митата върху вносните автомобили. Засега потвърдените от Audi параметри са инвестиция от около 4 млрд. долара, приблизително 4500 работни места, капацитет до 200 000 автомобила годишно и начало на производството в началото на следващото десетилетие.

Източници: apnews.com, investing.com, ajc.com