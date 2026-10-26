Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Атаките в Черно море удариха износа на украинска пшеница

Атаките в Черно море удариха износа на украинска пшеница

26 Октомври, 2026 14:11 457 7

  • черно море-
  • украйна-
  • кораби-
  • пшеница-
  • износ

Индонезия и Бангладеш търсят алтернативни доставки

Атаките в Черно море удариха износа на украинска пшеница - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Засилващите се атаки срещу пристанища, кораби и транспортна инфраструктура в Черно море ограничават износа на украинска пшеница и принуждават големи азиатски купувачи, сред които Индонезия и Бангладеш, да търсят алтернативни доставчици.

Нарушенията на корабоплаването през последните месеци доведоха до забавяне или отмяна на товаренето на десетки кораби именно в един от най-активните периоди за износа на зърно от Черноморския регион.

Украинският износ вече показва значителен спад. Между 1 юли и 12 октомври страната е изнесла около 3,13 млн. тона пшеница спрямо 5,61 млн. тона за същия период година по-рано, показват данни на консултантската компания APK-Inform.

Ситуацията е особено важна за азиатските пазари, които разчитат в значителна степен на конкурентните доставки на пшеница от Черноморския регион.

Индонезия и Бангладеш търсят заместители

Индонезия, която е сред най-големите вносители на пшеница в света, е един от пазарите, пряко засегнати от нарушенията. Бангладеш, Виетнам, Малайзия, Тайланд и Шри Ланка също традиционно купуват значителни количества черноморско зърно.

Още в началото на септември азиатски вносители закупиха най-малко 500 000 тона пшеница от Австралия и Аржентина, за да заместят забавени доставки от Черноморския регион.

Търговците съобщават, че част от договорените товари от Украйна и Русия не са пристигнали навреме, което принуждава мелници и търговски компании спешно да осигуряват зърно от други държави.

Проблемът е, че алтернативата е значително по-скъпа. Черноморската пшеница, договорена за доставки през август и септември, се търгуваше приблизително за 260–280 USD за тон. Австралийската Premium White достигна около 315–330 USD за тон с включени транспортни разходи до азиатските пристанища, докато аржентинската пшеница се търгуваше приблизително за 310–315 USD за тон.

Така някои азиатски купувачи трябва да плащат с десетки долари повече за всеки тон зърно, за да компенсират недостига на доставки.

Украйна все повече разчита на алтернативни маршрути

Черноморските пристанища са критично важни за украинското земеделие. Преди последната ескалация повече от 90% от аграрния износ на страната се транспортираше по море.

След засилването на атаките Украйна започна все повече да пренасочва зърно към Дунав, железопътния транспорт и сухопътните маршрути през съседните държави от ЕС.

Данните на Украинската зърнена асоциация показват мащаба на промяната. Делът на морските маршрути в украинския износ на пшеница е спаднал до около 78% през периода юли–септември 2026 г., спрямо 98% година по-рано. Делът на железопътния транспорт е достигнал 17%, а този на фериботните връзки – около 4%.

Алтернативните маршрути обаче са по-бавни и по-скъпи и не могат напълно да заменят капацитета на големите черноморски пристанища.

Допълнителен проблем са атаките срещу дунавската инфраструктура и ключови транспортни връзки. Пристанищата Измаил и Рени придобиха стратегическо значение за украинския износ след началото на войната, но и те все по-често се превръщат в цели.

Украйна намали прогнозата за износа

Заради ударите срещу пристанищната инфраструктура украинското правителство вече понижи прогнозата си за износа на зърно през селскостопанската 2026/2027 година.

Киев очаква страната да изнесе между 38 и 40 млн. тона зърно, след като предишната прогноза беше за около 43 млн. тона.

Само за пшеницата анализаторите от APK-Inform очакват износ от приблизително 13,5 млн. тона през настоящия сезон.

Нарушенията имат значение далеч отвъд украинската икономика. Украйна остава сред големите световни износители на зърно и продължителното ограничаване на черноморските доставки може да увеличи разходите за внос в държави, които са силно зависими от международните пазари.

Риск за световните цени на храните

Черноморската криза вече пренарежда международните търговски потоци. Австралия, Аржентина, Канада и други големи производители получават възможност да увеличат присъствието си на пазари, традиционно обслужвани от Русия и Украйна.

Най-уязвими обаче остават държавите, които внасят голяма част от необходимата им пшеница и са чувствителни към покачването на цените.

Ако нарушенията на корабоплаването продължат, натискът върху транспортните разходи и цените може да се запази, особено ако големи купувачи едновременно се насочат към ограничен брой алтернативни доставчици.

За Индонезия и Бангладеш това означава не само промяна на доставчиците, а потенциално по-висока цена на основна хранителна суровина. За Украйна последствията са още по-сериозни – ограничаването на черноморския износ засяга един от най-важните източници на валутни приходи за страната.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Това трябва да е добра новина за Ганчо, който от много години рупа пшеница и царевица с Цезий-137 и Йод-131.

    14:14 26.10.2026

  • 2 Дудов

    1 0 Отговор
    С един куршум 2 заека.Като няма евтина пшеница значи и популацията на някои от бързомножащите се племена ще се поспре

    14:15 26.10.2026

  • 3 Руските атаки по кораби

    3 2 Отговор
    удариха и българския износ и туризъм

    Коментиран от #6

    14:18 26.10.2026

  • 4 Целта

    3 0 Отговор
    на атаките срещу търговските кораби, превозващи украинска военна пшеница, е да няма приходи държавата и да не може да си купува американски пейтриъти. т.е. с един морски дрон - удар по два икономически заека украински и американски.
    А цената на руската пшеница за износ ще се увеличи, подобно на цената на петрола.

    14:19 26.10.2026

  • 5 Един мъж

    3 0 Отговор
    Много съм разочарован! От радиацията и отровите в украинската пшеница ударно започна да ми расте ...... !

    14:20 26.10.2026

  • 6 дреболия

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Руските атаки по кораби":

    Само страничен ефект от "приятелски" огън. (покрай сухото гори и суровото).

    14:22 26.10.2026

  • 7 Констатация

    4 0 Отговор
    """"Атаките в Черно море удариха износа на украинска пшеница"""" ------- И спасяват Европейските зърнопроизводители!!! -))))))

    14:23 26.10.2026