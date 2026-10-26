Мъск е мегадарител, какъвто САЩ не са виждали досега

Елон Мъск е дал над 400 млн. USD за изборите в САЩ през 2026 г., превръщайки се в най-големия публично разкрит индивидуален дарител в настоящия изборен цикъл. Средствата му са насочени основно към републикански кандидати и комитети, които се опитват да запазят мнозинството на партията в Камарата на представителите и Сената.

„Точно сега това са републиканците, особено когато става дума за надпреварите за Сената“, заявява пред CNN Фредрека Шутен, която следи финансирането на кампаниите.

Според ранна октомврийска справка на Федералната избирателна комисия в изборния цикъл са набрани над 16 млрд. долара. По-голямата част от парите не преминава директно през кандидатите или партийните структури, а през комитети за политическо действие, включително супер PAC.

158 млн. долара за републиканския Senate Leadership Fund

През септември Мъск е дал общо 158 млн. USD на Senate Leadership Fund на два транша. След това парите са потекли към Texas PAC, който финансира кампанията в подкрепа на републиканеца Кен Пакстън срещу демократа Джеймс Таларико в оспорвана сенатска надпревара в Тексас.

Републиканският Senate Leadership Fund е набрал над 540 млн. USD през изборния цикъл. За сравнение, демократическият Senate Majority PAC съобщава за 354 млн. долара набрани средства.

Мъск е похарчил около 290 млн. USD за изборите през 2024 г., когато подкрепи Доналд Тръмп и други републиканци. Новите му дарения вече надхвърлят тази сума, а окончателният размер на разходите му за изборите през 2026 г. все още не е известен.

Парите на Тръмп и отговорът на демократите

Свързаната с президента Доналд Тръмп организация MAGA Inc. е натрупвала средства през годината, преди през септември да започне по-активно финансиране на републикански кандидати. Тръмп заяви, че политическата му машина е на път да похарчи 400 млн. USD до изборния ден.

През септември MAGA Inc. е набрала 24 млн. USD. Три четвърти от сумата са дошли от казино предприемача Стив Уин, главния изпълнителен директор на Blackstone Стивън Шварцман и милиардерката от строителния бизнес Даян Хендрикс. Те са дарили съответно 8 млн., 5 млн. и 5 млн. USD. GEO Reentry Services, дъщерна компания на частна затворническа фирма с федерални договори, е внесла 1 млн. USD.

Демократите разчитат на подкрепа от други милиардери. Майкъл Блумбърг е обявил допълнително финансиране от 80 млн. долара, а политическата мрежа на Джордж Сорос е насочила над 100 млн. долара към Democracy PAC и Democracy PAC II.

Според CNN по-късното включване на големите донори е предимство за републиканците, но демократическите средства могат да бъдат по-ефективни при закупуването на телевизионна реклама. Причината е, че републиканските супер PAC плащат по-високи цени и вземат решенията си по-късно, когато рекламният инвентар е по-ограничен.

Източници: cnn.com