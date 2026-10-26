Инвестиционният бум в Тайланд се ускорява

Тайланд отчита рязко ускоряване на инвестиционната активност през първите девет месеца на 2026 г., като заявленията за инвестиционни стимули са достигнали 1,707 трлн. бата, или около 50,3 млрд. USD. Това представлява увеличение от 28% спрямо същия период на миналата година.

Данните на Тайландския съвет за инвестиции (BOI) показват, че между януари и септември са подадени 1954 заявления за инвестиционни проекти. Основните двигатели са дигиталната индустрия, електрониката, земеделието и хранително-вкусовият сектор.

Особено силен е интересът към инфраструктурата и оборудването, необходими за развитието на изкуствения интелект. Само проектите, свързани с AI веригата на доставки, са 111 на обща стойност над 1,2 трлн. бата.

Те обхващат центрове за данни, облачни услуги, проектиране на чипове, производство и тестване на полупроводници, електронни компоненти, печатни платки, оптични комуникационни системи, AI сървъри и устройства за съхранение на данни.

Над 1 трлн. бата само за дигиталния сектор

Най-голям обем заявления е отчетен в дигиталната индустрия – над 1,17 трлн. бата за 139 проекта. Стойността е почти двойно по-голяма спрямо същия период на 2025 г.

Електрониката и електрическото оборудване привличат още 189,37 млрд. бата в 262 проекта, което представлява увеличение от 7%.

Тайланд вече разполага със значителна производствена база в електрониката и страната се опитва да използва глобалния инвестиционен бум около AI, за да разшири позициите си във веригите за доставка на полупроводници, сървъри, системи за съхранение на данни и комуникационно оборудване.

Сред компаниите, кандидатствали за инвестиционни стимули в тези направления, са Analog Devices, Delta Electronics, Western Digital, eOptolink Technology и Celestica.

Чуждите инвестиции скочиха с 62%

Още по-силен ръст се наблюдава при преките чуждестранни инвестиции. През първите девет месеца са подадени 1309 заявления за проекти с чуждестранно участие на обща стойност 1,551 трлн. бата, което е увеличение от 62% на годишна база.

Сингапур е категорично най-големият източник на инвестиции по стойност – 1,165 трлн. бата в 214 проекта.

Следват Китай с 63,39 млрд. бата, Великобритания с 48,31 млрд. бата, Япония с 45,48 млрд. бата и Тайван с 43,24 млрд. бата.

Голяма част от чуждестранния капитал се насочва към дигитална инфраструктура, полупроводници, електроника и електрическо оборудване. Значителни инвестиции има също в хранително-вкусовата промишленост, автомобилните компоненти, високопрецизните машини, металните изделия и химическата индустрия.

Хранителната индустрия също привлича милиарди

Инвестиционният подем не се ограничава до високите технологии. Заявленията в земеделието и хранително-вкусовата промишленост достигат 80,19 млрд. бата – увеличение от 59% спрямо година по-рано.

Общо 218 проекта обхващат производство на храни и напитки с модерни технологии, храни за животни, преработено нишесте, екстракти от природни суровини, каучукови изделия и опаковки от земеделски суровини и отпадъчни материали.

Сред компаниите с инвестиционни проекти в сектора е Nestlé, която инвестира в производството на кафе и храни за домашни любимци.

Енергетиката и инфраструктурата са секторът с най-голям брой заявления – 313 проекта за близо 59,9 млрд. бата. Те включват соларна, вятърна, биомасова и биогазова енергия, както и инфраструктура за индустриални зони.

Над 116 000 нови работни места

Не всички подадени заявления автоматично означават реализирани инвестиции. BOI обаче отчита и напредък при вече одобрените проекти.

За първите девет месеца са одобрени 1951 проекта на обща стойност 1,513 трлн. бата. Очаква се те да създадат повече от 116 000 работни места за тайландски служители.

Проектите трябва да използват местни суровини и компоненти за над 693 млрд. бата годишно и да генерират износ за повече от 1,96 трлн. бата годишно.

Още по-показателни са издадените сертификати за инвестиционни стимули – последният етап преди реалното осъществяване на инвестицията. Такива са получили 1961 проекта на обща стойност близо 1,05 трлн. бата, или с 10% повече спрямо година по-рано.

Според BOI данните показват, че повече от 1 трлн. бата инвестиционен капитал може да навлезе реално в тайландската икономика в близко бъдеще.

Инвестиционният подем идва в момент, когато глобалните компании пренареждат производствените си вериги заради геополитическото напрежение и технологичната надпревара. Тайланд се стреми да използва процеса, за да премине от традиционна производствена база към по-важен регионален център за AI инфраструктура, полупроводници и високотехнологично производство.