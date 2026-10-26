Amazon и Microsoft пред ключов тест за инвестициите в AI

Предстоящите финансови резултати на Amazon и Microsoft ще бъдат сред най-важните тестове досега за възвръщаемостта на огромните инвестиции в изкуствен интелект. След години на ускорено изграждане на центрове за данни, покупка на специализирани чипове и разширяване на облачната инфраструктура вниманието на инвеститорите все повече се измества от размера на инвестициите към реалните приходи и печалби, които те генерират.

Именно отчетите на двата технологични гиганта ще бъдат ключови за оценката дали капиталът, насочен към AI, започва да носи достатъчна възвръщаемост, коментира пред CNBC Джордж Марис, главен инвестиционен директор и глобален ръководител „Акции“ в Principal Asset Management.

Фокусът върху Amazon и Microsoft не е случаен. Двете компании управляват две от най-големите облачни платформи в света – Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure – и са сред основните бенефициенти на търсенето на изчислителна мощност за обучение и използване на AI модели.

Пазарът вече иска доказателства за възвръщаемост

Досега инвеститорите до голяма степен приемаха рекордните капиталови разходи като необходимата цена за участие в технологичната надпревара. С увеличаването на инвестициите обаче толерантността към разходи без видима възвръщаемост намалява.

Основният въпрос вече е не дали търсенето на AI съществува, а дали приходите от него растат достатъчно бързо, за да оправдаят стотиците милиарди долари, които технологичните компании инвестират в инфраструктура.

Amazon даде силен сигнал при предишния си отчет. Приходите на AWS нараснаха с 37% през второто тримесечие до 42,2 млрд. USD – най-силният темп на растеж на облачното подразделение от повече от четири години.

Компанията едновременно увеличи прогнозата си за капиталовите разходи през 2026 г. с 10% до около 220 млрд. USD.

Главният изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси тогава обясни, че дори това няма да бъде достатъчно, за да бъде удовлетворено цялото търсене.

Последните му коментари показват колко силен остава натискът върху инфраструктурата. Джаси заяви, че облачният капацитет на AWS е в голяма степен разпродаден до края на 2027 г., като значителни ангажименти на клиенти вече достигат и до 2028 г.

Microsoft също показа силен ръст

Microsoft също даде аргументи в подкрепа на тезата, че AI инвестициите започват да се материализират в приходи.

При последния отчет приходите на Azure нараснаха с 43%, надминавайки очакванията на анализаторите за увеличение от около 40%.

Компанията даде и по-силна от очакваното прогноза за продажбите и растежа на облачния бизнес, което временно намали опасенията на пазара за мащаба на капиталовите разходи.

Следващият отчет обаче трябва да покаже дали тази тенденция може да бъде запазена.

Над 730 млрд. USD инвестиции за година

Мащабът на технологичната надпревара вече е безпрецедентен.

Според оценки, цитирани от Reuters, общите капиталови разходи на големите технологични компании през 2026 г. се очаква да надхвърлят 730 млрд. USD.

Тези средства се насочват предимно към центрове за данни, AI ускорители, сървъри, енергийна инфраструктура и облачен капацитет.

Но все по-големите инвестиции започват да оказват натиск върху свободните парични потоци. Анализ на Reuters на базата на консенсусните оценки на LSEG показва, че при запазване на сегашната тенденция Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta и Oracle могат през 2027 г. общо да харчат за капиталови инвестиции повече, отколкото генерират като свободен паричен поток.

Това променя начина, по който инвеститорите оценяват AI бума.

Пазарът наказва инвестициите без бърза възвръщаемост

Разликата вече се вижда и в реакциите на фондовите пазари. Amazon и Microsoft бяха възнаградени след предишните си резултати, защото показаха едновременно високи инвестиции и силен растеж на облачните приходи.

Други технологични компании бяха наказани от инвеститорите, когато увеличиха прогнозите си за капиталовите разходи, без да покажат също толкова убедителна непосредствена възвръщаемост.

Така AI надпреварата навлиза в нов етап. Самото съобщение за инвестиции от десетки милиарди долари вече не е достатъчно, за да впечатли пазара. Инвеститорите търсят доказателства за растящи приходи, по-високи маржове и устойчив свободен паричен поток.

Резултатите на Amazon и Microsoft тази седмица ще покажат дали двата най-големи облачни играча продължават да превръщат огромното търсене на AI изчислителна мощност в реални финансови резултати.

Отговорът ще има значение не само за акциите на двете компании. Той може да повлияе върху оценките на целия AI сектор, тъй като пазарите все по-внимателно преценяват дали най-големият технологичен инвестиционен цикъл от десетилетия ще донесе възвръщаемост, съответстваща на вложените средства.