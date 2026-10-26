SpaceX сключи сделка за 40 милиарда долара с Nvidia

SpaceX е постигнала обвързващо споразумение за финансов лизинг на стойност около 40 млрд. долара с дружество, управлявано от Apollo Global Management. Сделката ще финансира графични процесори Nvidia и свързано сървърно оборудване, предназначени за разширяване на изчислителната инфраструктура на компанията за изкуствен интелект, съобщиха Ройтерс и РБК.

По информация на Ройтерс дружеството, управлявано от Apollo, ще закупи чиповете и оборудването, след което ще ги отдаде на SpaceX. Общата сума представлява главничните плащания по лизинговите договори, а срокът на всеки от тях ще бъде малко над пет години от доставката на техниката.

Договорите трябва да започнат през 2027 г.

SpaceX очаква сделката да бъде финализирана до края на 2026 г. Влизането ѝ в сила остава обвързано с изпълнението на определени условия. Лизинговите договори се очаква да започнат през първата половина на 2027 г., когато бъдат доставени чиповете и останалото оборудване.

Споразумението ще осигури на SpaceX чипове Nvidia Vera Rubin от следващото поколение. Те са предназначени за наземната изчислителна инфраструктура на компанията, а не за непосредствено използване в космоса.

„Този лизинг диверсифицира източниците ни на финансиране и покрива значителна част от средствата, необходими за изпълнението на плановете ни за растеж“, заяви SpaceX.

Разминаване между изявлението на Мъск и формалните условия

Ден по-рано Илон Мъск заяви, че SpaceX е приключила дългово финансиране за 40 млрд. долара за закупуване на графични процесори. Формалното съобщение на компанията обаче описва обвързващ ангажимент за сключване на финансов лизинг, чието приключване предстои до края на годината.

Финансирането се води от Apollo, а Goldman Sachs е единственият структуриращ агент. Ангажименти са поели също BlackRock, Goldman Sachs Asset Management и KKR.

Инвестиции за десетки милиарди

Сделката идва на фона на мащабно разширяване на разходите на SpaceX за изчислителни мощности. Главният финансов директор на компанията заявява, че инвестициите в инфраструктура за изкуствен интелект имат срок на изплащане под една година според вътрешните оценки на SpaceX.

Компанията очаква капиталовите ѝ разходи през четвъртото тримесечие да бъдат между 35 и 40 млрд. долара. Новото финансиране трябва да осигури техника за услугите, свързани с изкуствения интелект и xAI, като същевременно позволи на SpaceX да запази повече от собствените си средства за останалите си проекти.

Ройтерс отбелязва, че сделката показва колко силно SpaceX увеличава разходите си за изчислителна мощност, докато се стреми да развие едновременно космическия си бизнес и направленията, свързани с изкуствения интелект.

Източници: rbc.ru, investing.com