Украинските железници продават стотици негодни товарни вагони

Украинската държавна железопътна компания „Укрзалізниця“ започва продажбата на стотици товарни вагони, негодни за експлоатация, като част от мащабна програма за освобождаване от неефективни активи и намаляване на оперативните разходи.

За първите аукциони в електронната система Prozorro.Sale са предложени общо 490 товарни вагона. Те са разпределени в четири лота от по 120–130 единици, а общата им начална цена възлиза на най-малко 61,8 млн. гривни без ДДС.

Търговете са насрочени за 3 ноември.

Вагони, които от години не превозват товари

Продажбата е част от опитите на компанията да оптимизира управлението на активите си в момент на сериозен натиск върху украинската железопътна система.

Предлаганите вагони не са използвани за превоз на товари от години. Въпреки това те продължават да заемат коловози и да изискват разходи за поддръжка.

Вместо първо да ги демонтира и да продава отделните материали, „Укрзалізниця“ е избрала да предложи вагоните цели.

Този подход трябва да ускори освобождаването от активите и едновременно с това да спести разходите и ресурсите, необходими за рязане, демонтаж и последващо складиране.

Сред предложените активи има полувагони, хопер-вагони за минерални товари и хопер-вагони за цимент.

Възможност за бизнеса с рециклиране и метален скрап

Аукционите създават възможност и за компании извън железопътния сектор.

В тях могат да участват предприятия, специализирани в преработката на метален скрап и рециклирането, както и други заинтересовани инвеститори.

Така операцията има две страни – железниците освобождават инфраструктура и намаляват разходите за активи, които вече не генерират приходи, докато частният сектор получава достъп до значително количество материал и оборудване чрез конкурентна процедура.

Моделът е пример за управление на активи, при което стойността се търси не само в експлоатацията на оборудването, но и в начина, по който то се извежда от употреба в края на жизнения му цикъл.

Програма за икономии за 10,2 млрд. гривни

Продажбата на вагоните е само една част от значително по-мащабна финансова програма.

„Реализацията на негодните за експлоатация вагони е част от най-голямата през последните години програма за оптимизация на разходите на „Укрзалізниця“, чийто очакван икономически ефект е 10,2 млрд. гривни“, посочват от компанията.

Необходимостта от икономии идва в изключително сложен момент за украинската железница.

Проектът на държавния бюджет на Украйна за 2027 г. предвижда около 22,5 млрд. гривни подкрепа за дейността на „Укрзалізниця“. За сравнение, през 2026 г. сумата е 28,5 млрд. гривни, а през 2025 г. – 17 млрд. гривни.

Финансовият стрес тест на компанията, изготвен във връзка с подготовката на бюджета за 2027 г., показва, че през тази година дейността ѝ се очаква да бъде на загуба при всички разглеждани сценарии. При базовия и позитивния сценарий железниците могат да се върнат към печалба още през 2027 г., докато при негативния вариант това може да се случи едва през 2029 г.

Товарният бизнес е под сериозен натиск

Един от големите проблеми е свиването на товарните превози – традиционно ключов източник на приходи за железниците.

Само през първата половина на 2026 г. железопътният транспорт на товари от минно-металургичния комплекс – желязна руда, черни метали, въглища, кокс и флюсов варовик – е намалял с 20% на годишна база, или със 7,6 млн. тона, до 31,4 млн. тона.

Въпреки спада тези товари продължават да представляват 42% от общия товарен железопътен транспорт на „Укрзалізниця“.

Ситуацията допълнително се влошава през втората половина на годината. Среднодневното товарене в железопътната мрежа е намаляло от около 450 000 тона през юли до под 250 000 тона през октомври. Сред причините са проблемите с работата на пристанищата и руските атаки срещу предприятия от стоманодобивната и въгледобивната индустрия.

От поддръжка на старите активи към освобождаване на капитал

Продажбата на 490 вагона няма сама по себе си да реши финансовите проблеми на украинските железници. Тя обаче показва промяна в начина, по който компанията управлява активите си.

Вместо негодно оборудване да остава в баланса, да заема инфраструктура и да генерира разходи, то се превръща в актив, който може да бъде монетизиран или рециклиран.

Това е подход, приложим далеч отвъд железопътния сектор. В индустриалните компании значителни средства могат да останат блокирани в машини, транспортно оборудване, резервни части и други материални активи, които вече не участват в производството, но продължават да създават разходи за съхранение, поддръжка и управление.

За „Укрзалізниця“ подобна оптимизация придобива още по-голямо значение заради войната, намаляващите товарни обеми и необходимостта държавата да подпомага железопътната система.

Първите 490 вагона следователно са сравнително малка продажба на фона на мащаба на компанията, но са показателни за по-голямата задача пред нея – да освободи ресурс от активи, които струват пари, без вече да създават стойност.