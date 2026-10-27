Microsoft предлага доброволно напускане на 60 000 служители

Microsoft предлага на около 60 000 служители възможност да напуснат доброволно срещу компенсация. Програмата е достъпна за служители от избрани екипи в САЩ, Канада, Индия и Великобритания и е част от преструктурирането на компанията на фона на нарастващите инвестиции в изкуствен интелект.

Предложението, наречено Voluntary Exit Offer, е временно и важи за служители на ниво 70 и по-ниско във вътрешната система на Microsoft. Одобрените кандидати ще получат финансова подкрепа и ресурси за кариерно планиране. Компанията уточнява, че програмата не се прилага във всички екипи.

„Това предложение дава нова възможност на служителите, които обмислят бъдеще извън компанията, да направят тази крачка сега, като получат подкрепа за прехода“, заяви Ейми Коулман, изпълнителен вицепрезидент и главен директор „Човешки ресурси“ на Microsoft.

По думите на Коулман участващите подразделения ще разполагат с още един начин да адаптират работната си сила към променящите се нужди. Допустимите служители трябва да получат по електронна поща информация за конкретните условия на предложението. Размерът на компенсацията и сроковете за отделните участници не са обявени публично.

Участието зависи от конкретния екип, бизнес приоритетите, ангажиментите към клиентите и нуждите от персонал. Това означава, че предложението не е отправено автоматично към всички служители на Microsoft в четирите държави.

Около 27% от глобалната работна сила

Към 30 юни 2026 г. Microsoft има около 223 000 служители на пълен работен ден в световен мащаб. Около 121 000 от тях работят в САЩ, а 102 000 са извън страната. Ако всички приблизително 60 000 допустими служители приемат предложението, броят им би се равнявал на около 27% от глобалната работна сила на компанията. Това обаче не означава, че всички ще напуснат.

През юли Microsoft обяви съкращаването на около 4800 работни места, като значителна част от тях засегна подразделението Xbox. При преструктурирането на гейминг бизнеса компанията обяви и промени в структурата на подразделението.

Фокус върху изкуствения интелект

Новата програма идва в момент, когато Microsoft увеличава разходите си за изкуствен интелект и свързаната с него инфраструктура. Подобно пренасочване на ресурси доведе до съкращения и доброволни програми за напускане и в други големи технологични компании.

Microsoft не е обявила колко служители очаква да приемат предложението и дали програмата ще бъде последвана от нови задължителни съкращения. Потвърдено е, че условията ще бъдат различни според организацията и конкретните нужди на бизнеса.