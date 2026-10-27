Германците спестяват по-малко, но най-много сред европейците

Германците са спестявали по-малка част от доходите си през 2025 г. в сравнение с година по-рано, но продължават да са сред най-спестовните домакинства в Европа. Брутната спестовна норма в Германия е достигнала 18,9% при 19,6% през 2024 г., показват данни на Федералната статистическа служба Destatis, публикувани по повод Световния ден на спестовността.

Въпреки понижението Германия остава значително над средното равнище за Европейския съюз, където домакинствата са спестявали средно 14,3% от разполагаемия си доход. Данните показват, че склонността на германците да заделят средства остава сравнително висока дори след отслабването ѝ през последната година.

Брутната спестовна норма се използва за международни сравнения, тъй като при нейното изчисляване не се приспада амортизацията, включително тази на притежаваните от домакинствата жилища. Това позволява данните за различните държави да бъдат съпоставяни по единна методика.

Сред големите европейски икономики Франция също отчита сравнително високо равнище на спестяванията, но остава зад Германия. Германските домакинства изпреварват и тези в Италия и редица други страни от ЕС.

Европейският лидер обаче е извън Европейския съюз. В Швейцария домакинствата заделят още по-голяма част от разполагаемите си средства, което я поставя пред Германия по този показател.

Съществена е разликата и спрямо Съединените щати. Германските домакинства традиционно спестяват по-голяма част от доходите си от американските, като тази тенденция се запазва и в последните сравнителни данни.

По националната методика картината изглежда различно. Този показател отчита нетните спестявания след приспадане на амортизацията и затова стойността му е значително по-ниска от използваната за международни сравнения брутна спестовна норма.

През 2025 г. разполагаемият доход на германските домакинства е нараснал с 3,1%, подкрепен основно от увеличение на нетните заплати и паричните социални плащания. В същото време потребителските разходи са се повишили с 4%, което е една от причините делът на спестяванията да намалее.

Потребителските цени през миналата година са се увеличили по-слабо от разполагаемите доходи, което е довело до реален ръст на доходите на домакинствата. Данните обаче представляват средни стойности и не отразяват големите различия във финансовото положение на отделните домакинства.

В началото на 2026 г. германците продължават да отделят значителна част от доходите си. Данните на Destatis за първото тримесечие показаха спестовна норма от 12,6%, без промяна спрямо същия период на предходната година. Същевременно частното потребление в реално изражение е нараснало с 0,8% на годишна база.

Високата склонност към спестяване остава важен фактор и за германската икономика. Когато домакинствата заделят по-голяма част от доходите си вместо да я насочват към покупки, това ограничава потенциала на частното потребление да стимулира икономическия растеж. От друга страна, натрупаните средства увеличават финансовия резерв на домакинствата в период на икономическа несигурност.