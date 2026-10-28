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Британското правителство платило на Palantir 247 милиона долара повече от публикуваните договори

Британското правителство платило на Palantir 247 милиона долара повече от публикуваните договори

28 Октомври, 2026 15:11 460 4

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Реалните разходи са били 375 милиона долара

Британското правителство платило на Palantir 247 милиона долара повече от публикуваните договори - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Обединеното кралство е платило на американската компания Palantir 247 милиона долара повече от стойността на публикуваните договори, според Financial Times (FT), който е анализирал официални документи.

Според вестника, за десетилетието, завършващо на март 2026 г., Министерството на отбраната е публикувало договори с Palantir на стойност 128 милиона долара, но реалните разходи са били 375 милиона долара. Разминаването се обяснява отчасти с поне един договор, чиито подробности са били укрити от съображения за национална сигурност. FT отбелязва, че повече от 80% от плащанията са били за договори, възложени без конкурентно наддаване. През декември Министерството на отбраната обяви тригодишен договор с Palantir на стойност 320 милиона долара, който не е бил обявен за търг. Министерството заяви, че не е разглеждало конкурентни оферти, защото „само Palantir има достатъчно експертиза“, за да подкрепи аналитичните си възможности.

Изданието отбелязва, че има опасения относно зависимостта на Обединеното кралство от чуждестранни доставчици, по-специално Palantir, която е критикувана за връзките си с администрацията на американския президент Доналд Тръмп и американския отбранителен сектор.


Великобритания
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