Новини
Бизнес »
Японските автомобилни производители се страхуват от новите правила на ЕС

Японските автомобилни производители се страхуват от новите правила на ЕС

28 Октомври, 2026 15:21 704 7

  • япония-
  • европа-
  • промени-
  • правила-
  • ес

Съгласно новите правила се очаква само електрическите превозни средства, произведени в ЕС, да отговарят на условията за субсидии и обществени поръчки

Японските автомобилни производители се страхуват от новите правила на ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Японските производители на електрически превозни средства се опасяват, че новите европейски разпоредби, които дават приоритет на превозните средства, произведени в ЕС, биха могли да им навредят, съобщи NHK.

Правилата бяха предложени още през март на фона на интензивна конкуренция с китайските производители. Съгласно новите правила се очаква само електрическите превозни средства, произведени в ЕС, да отговарят на условията за субсидии и обществени поръчки.

Детайлите по тези мерки все още се обсъждат, но японските производители вече са обезпокоени от последиците им. Toyota например планира да разшири завода си в Чехия, но в момента продава превозни средства, произведени в Япония и Турция, в ЕС. Suzuki и Nissan също биха могли да се сблъскат с проблеми.

Представителите на ЕС, както посочва телевизионният канал, отбелязват, че самата Япония има подобни мерки, което поставя европейските производители в неизгодно положение.


Япония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Който си мисли, че със субсидии и протекционизъм ще успее - просто се лъже!
    Изкривяването на пазара и краха е неминуем!

    В крайна сметка, сметката ще я плаща пак драгия евро-потребител... ама като е глъмав да плаща!

    15:33 28.10.2026

  • 3 Всички брички

    3 0 Отговор
    Да имат стопове отпред, на тавана. Да има нощни гуми-да не вдигат шум и да светят в тъмното. Катапулт и гривна на шофьора. Тоалетна за задръстванията

    15:34 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.