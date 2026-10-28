Японските автомобилни производители се страхуват от новите правила на ЕС

Японските производители на електрически превозни средства се опасяват, че новите европейски разпоредби, които дават приоритет на превозните средства, произведени в ЕС, биха могли да им навредят, съобщи NHK.

Правилата бяха предложени още през март на фона на интензивна конкуренция с китайските производители. Съгласно новите правила се очаква само електрическите превозни средства, произведени в ЕС, да отговарят на условията за субсидии и обществени поръчки.

Детайлите по тези мерки все още се обсъждат, но японските производители вече са обезпокоени от последиците им. Toyota например планира да разшири завода си в Чехия, но в момента продава превозни средства, произведени в Япония и Турция, в ЕС. Suzuki и Nissan също биха могли да се сблъскат с проблеми.

Представителите на ЕС, както посочва телевизионният канал, отбелязват, че самата Япония има подобни мерки, което поставя европейските производители в неизгодно положение.