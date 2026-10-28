В Китай бизнесът увеличава подкрепата си за семействата на служителите

Китайските компании разработват социални програми за служителите и техните семейства на фона на нарастващия фокус на правителството върху отговорния бизнес и демографските въпроси. Това съобщиха от HSE Responsible Business Lab.

Китайският модел на отговорен бизнес е разгледан в новия брой на „BRICS Responsible Business Digest“, подготвен от HSE Responsible Business Lab съвместно с Института за демографска политика „Менделеев“. В проучването се отбелязва, че правителството активно разработва изисквания за компаниите в областите на устойчивото развитие, защитата на работниците и потребителите, опазването на околната среда и корпоративната отчетност. Страната има и система за корпоративен социален кредит, която отчита спазването на разпоредбите от страна на компаниите, данъчната дисциплина и други показатели за ефективност.

„Когато хората говорят за отговорен бизнес, най-често споменават околната среда, социалните проекти и благотворителността. Всичко това със сигурност е важно. Но работейки с китайския пазар, все повече се убеждавам, че отговорният бизнес започва с много по-прости неща: изпълнение на задълженията, качество на продукта, честност към партньорите и готовност да се поеме отговорност за резултатите от работата. Този въпрос има своите уникални характеристики в Китай. Тук правителството активно определя правилата на играта“, отбелязва Илона Горшенева-Долуц, представител и ръководител на Женския комитет на Опора Русия в Китай и директор на InterBiz.

Социалният компонент на отговорния бизнес е очевиден и в програмите на големите работодатели. Alibaba осигурява търговска застраховка за децата на служителите, организира медицински прегледи за техните родители и програми за бъдещи и млади родители. Компанията си партнира и с детски градини и доставчици на грижи за деца.

В Tencent се прилагат и мерки, ориентирани към семейството. ESG отчетът на компанията изброява програми за издръжка на деца, програми за семейно осигуряване, консултации със семеен лекар и психологическа подкрепа сред мерките за подкрепа на служителите. Служителите също имат достъп до гъвкаво работно време и отпуск, свързан с раждането и отглеждането на деца.

Развитието на корпоративните програми съвпада с разширяването на държавната подкрепа за семействата. Китай има национална програма за помощи за деца под тригодишна възраст. Освен това властите на страната разработват система от услуги за грижи за деца и насърчават създаването на условия, които позволяват съчетаването на родителството и заетостта.

„Дайджестът за отговорен бизнес на БРИКС“ е изготвен от Лабораторията за отговорен бизнес на HSE в сътрудничество с Института за демографска политика „Д. И. Менделеев“. Проучването разглежда националните модели на отговорен бизнес в Русия, Китай, Индия, Бразилия и Южна Африка, правителствените механизми за регулиране и стимулиране на компаниите, както и социалните, екологичните и корпоративните практики.