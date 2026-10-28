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С 3 дни се съкращава пътят от Китай до Европа
  Тема: Казахстан

С 3 дни се съкращава пътят от Китай до Европа

28 Октомври, 2026 22:30 492 2

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Новата Аралско-Каспийска магистрала през Казахстан трябва да намали транспортния маршрут с около 1000 километра

С 3 дни се съкращава пътят от Китай до Европа - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Казахстан планира мащабно разширяване на транспортната си инфраструктура, за да се превърне във водещ логистичен център между Китай и Европа. Страната инвестира в нови железопътни линии, автомобилни магистрали, летища и цифровизация на международните товарни превози. Това обяви президентът Касъм-Жомарт Токаев в обръщението си към народа, като подчерта, че промените в световната търговия откриват нови възможности пред държавите, разположени по сухопътните транспортни маршрути.

„Уязвимостта на морските пътища повиши стратегическото значение на сухопътните транспортни коридори. Казахстан трябва да използва този исторически шанс, за да стане на практика водещ логистичен център на Евразия“, заяви Токаев.

Сред ключовите инфраструктурни проекти е Аралско-Каспийската магистрала, чието строителство е започнало през август. Новият път трябва значително да подобри транспортната свързаност по Транскаспийския коридор.

„Проектът ще съкрати маршрута по Транскаспийския коридор с приблизително хиляда километра, а времето за доставка на товари – с до три дни“, посочи президентът.

През 2027 г. се очаква да бъде въведена в експлоатация и железопътната линия „Бахтъ – Аягоз“, която ще увеличи пропускателната способност към Китай с 20 млн. тона. Според представените от държавния глава данни около 85% от товарните превози от Китай към европейския континент преминават през Казахстан. Той обаче предупреди, че благоприятното географско положение само по себе си не е достатъчно за запазване на конкурентните предимства.

„Още сега трябва да преминем към позицията на пълноценен организатор на международните товарни потоци“, заяви Токаев.

Президентът постави акцент върху развитието на местните логистични компании, изграждането на центрове за разпределение на товари и създаването на нови производствени и търговски зони около транспортните възли.

Особено внимание ще бъде отделено на модернизацията на пътната инфраструктура и граничните пунктове, където забавянията продължават да създават затруднения за международните превозвачи.

„Ако границата се е превърнала в „тясно гърло“, предизвикващо многокилометрови автомобилни задръствания, а именно това се случва сега, за никакво лидерство на Казахстан не може да става дума“, предупреди държавният глава.

Казахстан възнамерява да разшири и въздушната си транспортна инфраструктура. В страната се строят и възстановяват няколко летища, а през 2027 г. се планира началото на изграждането на ново съвременно летище в Астана с участието на международен партньор.

Токаев настоя и за пълна цифровизация на транспортния сектор, включително на международните маршрути.

„В епохата на изкуствения интелект да се управляват глобалните транзитни потоци с хартиени товарителници е абсурд“, заяви президентът.

Според него модернизацията на транспортната инфраструктура е необходима не само за увеличаване на международния транзит, но и за създаване на нови работни места и повишаване на доходите на населението.


Казахстан
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  • 2 🦉🦉🦉🦉

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