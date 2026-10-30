Казахстан внедрява изкуствен интелект в земеделието

Казахстан планира широко внедряване на изкуствен интелект в селското стопанство като част от мащабна програма за технологична модернизация на аграрния сектор. Инициативата е подкрепена от президента Касъм-Жомарт Токаев, който вижда възможност страната да се превърне във важен производител и доставчик на храни за световните пазари.

В годишното си обръщение към народа на Казахстан държавният глава подчерта, че традиционните методи на земеделие трябва постепенно да бъдат допълнени от съвременни цифрови решения, модерна селскостопанска техника и технологии за ефективно използване на природните ресурси.

„Същевременно дойде време за технологична модернизация на селското стопанство. Актуално е увеличаването на производството на съвременни трактори и комбайни в нашата страна. Това ще позволи да се повиши ефективността на селскостопанското производство.“

Особено внимание Токаев отдели на възможностите за използване на изкуствен интелект в аграрния сектор. Той съобщи, че идеята е била обсъдена по време на посещението на съоснователя на американската технологична компания NVIDIA Дженсън Хуанг в Астана.

„Миналата седмица съоснователят на компанията NVIDIA, големият предприемач от новата вълна Дженсън Хуанг, който посети Астана, предложи широко внедряване на изкуствения интелект в селското стопанство на Казахстан. Според мен това е много навременно предложение, което трябва да се осъществи незабавно.“

Използването на изкуствен интелект в земеделието може да позволи по-прецизно наблюдение на посевите, анализ на почвените условия, прогнозиране на добивите и оптимизиране на напояването. Подобни технологии могат да подпомогнат земеделските производители при вземането на решения и да ограничат разходите за вода, торове и други ресурси.

Според Токаев модернизацията на селското стопанство има не само икономическо, но и стратегическо значение на фона на нарастващите рискове за глобалната продоволствена сигурност.

„Несъмнено, ако страната ни успешно осъществи тези планове, при възникване на глобален недостиг на храни, тоест в случай на световен глад, Евразия може да стане основен център, който осигурява храни за света.“

Казахстан е сред държавите с големи площи земеделска земя, а развитието на напоителните системи може да създаде допълнителни възможности за увеличаване на селскостопанското производство.

Президентът посочи, че страната разполага със значителни земеделски територии в близост до големи водоизточници, които все още не се използват достатъчно ефективно.

„Казахстан разполага със значителни площи земя покрай големи водоизточници, чието напояване може да увеличи добивите от традиционните култури 2–2,5 пъти.“

Токаев обаче предупреди, че разширяването на обработваемите площи не трябва да става за сметка на нерационалното използване на водните ресурси.

„При това разширяването на засетите площи трябва да се осъществява единствено с използването на напреднали водоспестяващи и агрохимически технологии.“

Недостигът на вода остава едно от основните предизвикателства пред селското стопанство на Казахстан. Затова модернизацията на напоителната инфраструктура и въвеждането на по-ефективни технологии се разглеждат като задължително условие за бъдещия растеж на сектора.

„Специално ще подчертая, че проблемът с недостига на водни ресурси в нашата страна изисква системни и решителни мерки.“

Държавният глава настоя за по-строг контрол върху потреблението на вода, ограничаване на загубите във водоснабдителните мрежи и ускоряване на цифровизацията на управлението на водните ресурси.

Той постави акцент и върху необходимостта земеделските производители да получат по-добър достъп до съвременна техника, технологии и финансиране.

Според представената стратегия развитието на изкуствения интелект трябва да върви паралелно с модернизирането на аграрната инфраструктура и подобряването на производителността.

Плановете на Казахстан са част от по-широките усилия за диверсификация на националната икономика и намаляване на зависимостта от добива и износа на суровини.

Ако бъдат реализирани успешно, инвестициите в цифрово земеделие, напоителни системи и модерна селскостопанска техника могат да увеличат конкурентоспособността на казахстанските производители и да засилят ролята на страната на международните пазари на селскостопанска продукция.