Германски компании планират мащабна експанзия в Индия

Германските компании все по-често разглеждат Индия не само като огромен потребителски пазар, но и като стратегическа база за производство, научноизследователска дейност и технологични иновации. Редица големи германски предприятия планират значително разширяване на присъствието си в страната през следващите две до пет години. Това заяви индийският министър на търговията и промишлеността Пиюш Гоял след двудневно официално посещение в Германия.

По време на визитата си в Берлин министърът проведе срещи с ръководители на водещи германски компании, сред които Siemens Healthineers, Volkswagen, Škoda и Bertelsmann Investments. Разговорите бяха насочени към увеличаване на инвестициите, разширяване на производството и задълбочаване на технологичното сътрудничество между двете държави.

Според Гоял германските компании вече възприемат Индия като дългосрочен икономически партньор, който може да им помогне да намалят производствените разходи и да подобрят конкурентоспособността си на световните пазари.

„Ръководителите на компаниите изразиха едно общо послание – германските предприятия вече не разглеждат Индия само като пазар, а като свой партньор, като база за производство, научноизследователска и развойна дейност и иновации“, заяви министърът.

В момента около 2000 германски компании развиват дейност в Индия. По думите на Гоял много от тях подготвят амбициозни планове за растеж, като някои възнамеряват да удвоят или дори да утроят мащаба на операциите си през следващите две до пет години.

Той подчерта, че съчетаването на германските инженерни традиции и технологични разработки с квалифицираната работна сила на Индия създава възможности за ново поколение индустриални партньорства.

Особено голям потенциал за сътрудничество има в автомобилната промишленост, електрониката, производството на полупроводници, батериите, интелигентните производствени системи, логистиката и квантовите технологии.

Индийското правителство се стреми да привлече не само производствени мощности, но и научноизследователски центрове, в които германски и индийски специалисти да разработват съвместно нови технологии.

В страната вече функционират над 2100 глобални центъра за бизнес и технологични услуги, които осигуряват работа на милиони висококвалифицирани специалисти. Значителна част от международните компании използват тези структури за инженерни разработки, проектиране, информационни технологии и научни изследвания.

По време на посещението си Гоял проведе разговори и с представители на германските институти „Фраунхофер“, специализирани в приложните научни изследвания. Обсъдени бяха възможностите за съвместни проекти в микроелектрониката, силовата електроника, интелигентното производство, логистиката и батерийните технологии.

Министърът призова германските научноизследователски организации да разширят присъствието си в Индия и да изградят по-тесни връзки с местните университети и индустриални предприятия.

Друг важен акцент в разговорите беше бъдещото споразумение за свободна търговия между Индия и Европейския съюз. Преговорите по него приключиха през януари 2026 г., а подписването му се очаква до края на годината.

Според Гоял споразумението може да започне да се прилага в началото на 2027 г., ако бъде подписано в предвидените срокове и приключат необходимите процедури.

Очаква се договореностите да улеснят достъпа на индийски стоки и услуги до европейския пазар, както и да създадат нови възможности за инвестиции на европейските компании в Индия.

По време на визитата си министърът разговаря и с германския министър на икономиката и енергетиката Катерина Райхе. Двамата обсъдиха перспективите за разширяване на индустриалното сътрудничество и превръщането на бъдещото търговско споразумение в конкретни инвестиционни проекти.

Гоял подчерта, че успехът на икономическото партньорство няма да се измерва единствено с увеличаването на търговския обмен, а и с броя на новите предприятия, технологичните разработки, инвестициите и съвместните производствени инициативи.

Засиленият интерес на германския бизнес към Индия отразява стремежа на европейските индустриални компании да диверсифицират международните си производствени вериги, да оптимизират разходите си и да разширят присъствието си на бързоразвиващи се пазари.

За Индия тази тенденция създава възможност да укрепи позициите си като един от водещите световни центрове за индустриално производство, инженерни разработки и високотехнологични услуги.