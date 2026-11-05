Goldman Sachs и Apollo търсят купувачи за сделка на SpaceX

Goldman Sachs и Apollo Global Management водят разговори с инвеститори за продажба на части от финансирането за около 40 млрд. долара, предназначено за закупуване на чипове и свързано оборудване за SpaceX. Информацията е на Bloomberg и е потвърдена от Ройтерс чрез съобщение, позоваващо се на публикацията.

Сделката е структурирана като многотраншово финансиране. По данни на Bloomberg потенциални купувачи са били потърсени още преди официалното начало на синдикацията, като в отделни случаи се обсъждат дялове до 500 млн. долара. Синдикацията представлява разпределяне на кредита и облигациите между по-голям брой банки и инвестиционни фондове.

Официалният процес се очаква да започне в близко време. Разговорите се провеждат на фона на по-внимателното отношение на инвеститорите към финансирането на изчислителна инфраструктура за изкуствен интелект, където разходите за чипове, електроенергия и центрове за данни нарастват бързо.

Как е структурирано финансирането

По схемата дружество със специална цел, управлявано от Atlas SP и подкрепяно от Apollo, трябва да закупи чипове Nvidia и да ги отдаде под финансов лизинг на SpaceX. Структурата е създадена така, че задължението да не бъде отчетено директно в баланса на космическата и технологична компания.

Според данните, цитирани от Bloomberg, финансирането включва кредитен транш от 8,3 млрд. долара, който ще бъде разпределен между банки, както и няколко облигационни транша за управляващи активи. Goldman Sachs води кредитната част, а Apollo е ключов инвеститор в облигациите. В сделката участва и Pacific Investment Management Co.

Документите предвиждат заемните средства, заедно с лизингова предплата от 7 млрд. долара, да бъдат използвани за оборудване на стойност около 47,3 млрд. долара. Доставките на графичните процесори са планирани за първата половина на 2027 г.

SpaceX разширява бизнеса си с изчислителна инфраструктура

На 26 октомври SpaceX обяви, че е поела ангажимент за финансов лизинг на графични процесори и свързано оборудване за приблизително 40 млрд. долара. Компанията посочи, че чиповете от следващо поколение Nvidia Vera Rubin ще бъдат използвани за изграждане на наземна изчислителна инфраструктура. Сделката трябва да приключи при определени условия преди края на 2026 г., а лизинговите плащания да започнат с доставките.

„Тази лизингова сделка диверсифицира източниците ни на финансиране“, заяви финансовият директор на SpaceX Брет Джонсън.

Според Ройтерс Apollo ще придобие чиповете и сървърното оборудване, след което ще ги отдаде под наем на SpaceX. Компанията ще плаща по петгодишно споразумение, без гаранция за остатъчната стойност на оборудването. Това прехвърля част от риска, свързан с бъдещата цена и технологичната полезност на чиповете, към кредиторите и инвеститорите.

Следващата ключова стъпка е официалното разпределяне на финансирането между участниците на пазара. Дали целият пакет ще бъде пласиран и при какви условия ще стане ясно с началото на синдикацията.

Източници: rbc.ru, uk.finance.yahoo.com, investing.com