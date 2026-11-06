Китай започна две антидъмпингови проверки срещу ЕС

Китай започна две антидъмпингови разследвания срещу вноса от Европейския съюз на параарамидни нишки и етилиденнорборнен. Второто разследване обхваща и доставките на химичното съединение от Япония. Процедурите бяха обявени от китайското Министерство на търговията, по-малко от месец след разговорите между Пекин и Брюксел за стабилизиране на икономическите отношения.

Параарамидните нишки са високоякостен синтетичен материал, който се използва в автомобилостроенето, оптичните кабели и производството на бронежилетки. Китайските власти ще проверят дали продуктите от ЕС се продават на изкуствено занижени цени и дали това причинява вреди на местните производители.

Етилиденнорборненът е химично съединение, използвано най-вече при производството на синтетичен каучук. То намира приложение и при изработването на смоли, пластмаси, еластомери и медицински междинни продукти. Според китайското ведомство вносът на продукта от ЕС и други региони е нараснал с 27,35 процента между 2023 г. и 2025 г., а през първата половина на 2026 г. е увеличен с 56 процента на годишна база.

Разследванията могат да продължат до 18 месеца

Процедурата за параарамидните нишки обхваща периода от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г. по отношение на дъмпинга. При етилиденнорборнена този период е същият, а оценката на вредите за китайската индустрия обхваща времето от 1 януари 2023 г. до 30 юни 2026 г.

И двете разследвания трябва да приключат в рамките на една година, но китайското законодателство допуска удължаване с още шест месеца. Антидъмпинговите процедури могат да доведат до налагане на допълнителни мита, ако бъде установено, че вносът е на дъмпингови цени и е нанесъл вреди на местното производство.

Китайското Министерство на търговията посочва, че процедурите са започнали по искане на местни производители. По данни на ведомството цените на внесените от ЕС параарамидни нишки са се понижили с повече от 50 процента между 2023 г. и първата половина на 2026 г.

Търговското напрежение остава

Новите проверки идват след разговори в Пекин през октомври, при които Китай и Европейският съюз постигнаха договорености по редица икономически въпроси. Различията между двете страни обаче остават, включително заради търговския дефицит на ЕС с Китай и взаимните обвинения в нелоялна конкуренция.

През октомври Пекин започна и разследване срещу вноса от ЕС на паранитротолуен - вещество, използвано при производството на багрила, лекарства и пестициди.

„Протекционизмът не може да повиши конкурентоспособността. Диалогът и консултациите са правилният начин за решаване на взаимните икономически и търговски въпроси“, заяви китайското Министерство на търговията.

Следващият етап по новите процедури е регистрация на заинтересованите страни и събиране на информация от производители, износители и вносители. Окончателните решения ще бъдат взети след приключване на разследванията.