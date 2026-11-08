Плевен търси инвеститори от Словения

Възможностите за привличане на словенски инвестиции в Плевенска област и разширяване на икономическите контакти между България и Словения бяха обсъдени на среща между областния управител Иван Петков и посланика на Словения у нас Метка Лайншчек. Разговорите се проведоха в сградата на Областната администрация в Плевен, съобщиха от институцията.

Основен акцент беше представянето на икономическия потенциал на региона и създаването на условия за бъдещи партньорства между български и словенски компании. Двете страни обсъдиха и възможностите за задълбочаване на двустранните отношения на регионално равнище.

Специално внимание беше отделено на сътрудничеството във висшето образование. Сред обсъжданите инициативи е привличането на повече студенти от Словения в Медицинския университет в Плевен, както и развитието на академичните контакти между двете държави.

Посланик Метка Лайншчек изрази удовлетворение от отношенията между България и Словения и подчерта значението на съвместните инициативи за укрепване на двустранното сътрудничество.

В срещата участва и председателят на Областния пчеларски съюз – Плевен, доц. д-р Юлиан Станчев, както и представител на словенското посолство.

По-рано словенският дипломат посети традиционния Празник на пчелните продукти в Плевен, където се запозна с местни производители и разгледа изложените продукти. Сред съпътстващите инициативи бяха Европейската медена закуска и детска пчеларска работилница.

Посещението постави акцент върху перспективите за развитие на икономическите, образователните и културните връзки между Плевенска област и Словения. Конкретни инвестиционни ангажименти или договорени проекти не бяха обявени.