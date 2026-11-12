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Nvidia може да отстрани Дженсън Хуанг
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Nvidia може да отстрани Дженсън Хуанг

12 Ноември, 2026 04:44 604 2

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  • изкуствен интелект-
  • чипове-
  • корпоративно управление

Съветът на директорите обсъжда бъдещето на главния изпълнителен директор след разследване за предполагаеми връзки с китайско разузнаване и нови твърдения за лични отношения

Nvidia може да отстрани Дженсън Хуанг - 1
Снимка: wpri.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съветът на директорите на Nvidia подготвя възможното отстраняване на съоснователя и главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг, съобщи „Уолстрийт джърнъл“. По информация на източници на Ройтерс съветът може да се събере, за да реши бъдещето на 63-годишния ръководител.

Решението идва дни след като Nvidia започна независимо разследване на съобщения, че Хуанг е бил обект на операция на чуждо разузнаване. Компанията обяви проверката на 8 ноември, след като Хуанг призна, че е бил неверен на съпругата си.

В официалното си изявление съветът заяви: „Съветът има доверие на Дженсън и неговия ръководен екип“. В същото време директорите посочиха, че ще прегледат цялата налична информация, защото поставят националната и икономическата сигурност на САЩ сред основните си приоритети. Nvidia допълни, че няма причина да смята, че са били компрометирани националната сигурност или фирмени тайни.

Разследването и новите твърдения

Американски разузнавателни служби са свързали Хуанг с китайската бизнесдама Алис Хуанг, която според публикации е заподозряна във връзки с китайското разузнаване. Тя не е роднина на ръководителя на Nvidia. Хуанг е признал за личните си отношения, но не е назовал жената.

„Ню Йорк таймс“ съобщи и за предполагаема връзка на Хуанг с изпълнителна директорка на Nvidia, която му е била подчинена. Тези твърдения са част от причините съветът да обсъжда бъдещето му, но към момента няма публично потвърждение, че разследването е установило нарушение на закона или предаване на конфиденциална информация.

Асошиейтед прес съобщи, че при евентуално отстраняване сред обсъжданите имена за наследник са съоснователят Крис Малаковски и финансовият директор Колет Крес. Решение за конкретен заместник обаче не е обявено.

Пазарна реакция

Акциите на Nvidia са се понижили с над 8% в следборсовата търговия след публикациите за подготвяното отстраняване на Хуанг. По данни на CBS News спадът е продължил рязкото поевтиняване на книжата от началото на разследването, а пазарната стойност на компанията е намаляла с над 450 милиарда долара.

Хуанг ръководи Nvidia от основаването ѝ през 1993 г. Под негово управление компанията се превърна от производител на графични чипове в основен доставчик на процесори за системи с изкуствен интелект. Потенциалната му смяна би създала лидерска промяна в компания, чиято стратегия и публичен образ са силно свързани с нейния съосновател.

Към момента е потвърдено само, че Nvidia провежда независимо разследване и че съветът обсъжда бъдещето на Хуанг. Няма официално съобщение, че той е отстранен или че е подал оставка.

Източници: investing.com, cbsnews.com, apnews.com


САЩ
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