Митата на Тръмп отблъскват инвеститорите

Митническата политика на американския президент Доналд Тръмп увеличава разходите за инвестиции и възпира компаниите от разширяване на дейността им в САЩ. За това предупреди канадският посланик във Вашингтон Марк Уайзман по време на бизнес форума B20, съобщава CNBC.

Според дипломата основният проблем за инвеститорите е несигурността около търговските ограничения, която повишава цената на капитала и затруднява дългосрочното планиране.

„Несигурността увеличава цената на капитала“, заяви Уайзман. По думите му компаниите са много по-склонни да изграждат нови заводи, да разширяват производството си и да инвестират в научноизследователска дейност, когато разполагат с предвидима регулаторна среда.

Предупреждението идва на фона на продължаващия търговски спор между Вашингтон и Отава, който засяга една от най-големите двустранни търговски връзки в света.

През първите девет месеца на 2026 г. стокообменът между САЩ и Канада е достигнал приблизително 570 млрд. USD, показват данни на американското Бюро за преброяване на населението. Въпреки увеличението спрямо същия период на 2025 г. обемът остава под нивата, отчетени през предходните три години.

Същевременно приходите от американски мита върху канадския внос са нараснали рязко. Според данни на Изследователската служба на Конгреса те са достигнали 10 млрд. USD през 2025 г. при едва 400 млн. USD година по-рано.

Ново изследване на Федералния резерв на Ню Йорк показва, че близо 90% от разходите, свързани с митата, са били прехвърлени върху американските вносители. Около една четвърт от увеличението на митническите ставки впоследствие се отразява върху цените на потребителските стоки, като се очаква допълнителен ценови натиск и през 2027 г.

Данните засилват опасенията за инфлацията в САЩ. През октомври потребителските цени са се повишили с 0,4% на месечна база, надхвърляйки очакванията на анализаторите.

Президентът Доналд Тръмп продължава да защитава митата като инструмент за подкрепа на американското производство и работните места. Администрацията му обвинява Канада в търговски практики, които поставят американските износители в неблагоприятно положение.

Двете държави възобновиха преговорите след прекъсването им през август. Основните спорни въпроси остават митата върху канадската стомана и автомобилите, като за някои категории стоки Вашингтон е наложил ставки до 50%.

Канадският посланик призова за премахване на митата, въведени по раздели 232 и 338 от американското търговско законодателство, за да се възстанови предвидимостта за бизнеса.

Уайзман припомни, че САЩ и Канада поддържат режим на свободна търговия от 1988 г., като целта на Отава е двустранните отношения да се върнат възможно най-близо до този модел.

Канадският премиер Марк Карни също потвърди, че администрацията на Тръмп остава основният партньор на страната в търговските преговори, въпреки променената политическа ситуация във Вашингтон след междинните избори.

Подобни опасения изразиха и европейски дипломати по време на форума B20. Германският посланик в САЩ Йенс Ханефелд отбеляза, че компаниите могат да се приспособят към митата, но непрекъснатите промени в регулаторната среда увеличават административните и правните им разходи.

Френският посланик Орелиен Льошевалие призова за по-тясно сътрудничество в областта на изкуствения интелект и енергетиката вместо продължаване на търговските спорове.

Позициите на дипломатите отразяват нарастващото безпокойство сред международния бизнес, че продължителната тарифна несигурност може да ограничи инвестициите, да забави индустриалните проекти и да увеличи разходите както за производителите, така и за потребителите.