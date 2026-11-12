Дженсън Хуанг с още една изневяра с шефка в Nvidia

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг е обвинен във втора извънбрачна връзка, този път с Кимбърли Пауъл – вицепрезидент на компанията по здравеопазването. Петима души, работили в производителя на чипове, са заявили пред „Ню Йорк таймс“, че двамата са имали отношения.

Според разказите им Хуанг и Пауъл са били заснети да демонстрират близост в хотел в Сан Хосе по време на конференция на Nvidia през март. По-късно двамата са присъствали на конференцията GTC в Берлин в края на октомври. По същото време Пауъл е била забелязана с годежен пръстен. И Хуанг, и Пауъл са женени за други хора.

Акциите на Nvidia се понижиха рязко

Новите твърдения оказаха натиск върху акциите на Nvidia. В предборсовата търговия в Ню Йорк книжата са поевтинели с близо 9%, което е заличило около 360 милиарда долара от пазарната стойност на компанията. Общият спад за седмицата е достигнал около 640 милиарда долара, или 14%.

Скандалът избухва в момент, когато Nvidia вече е подложена на проверки заради признатата от Хуанг връзка с китайската бизнесдама Алис Хуанг. Тя е разследвана по подозрения, че е предавала информация на Пекин. Самият Хуанг е признал пред служителите на компанията, че е имал отношения с нея, но твърденията за шпионска дейност не са доказани.

Пауъл е дългогодишен ръководител в компанията

Кимбърли Пауъл се присъединява към Nvidia през 2008 г. През 2016 г. е повишена в старши директор по развитието на бизнеса с изкуствен интелект, а в края на 2017 г. става вицепрезидент по здравеопазването.

В тази позиция тя ръководи програми за използване на технологиите на Nvidia във висшето образование и здравеопазването, включително при медицински образни устройства. През март Пауъл участва в конференцията GTC в Сан Хосе, където говори за приложението на изкуствения интелект в медицината и биологията. Хуанг неочаквано се присъединява към нея на сцената.

Ако твърденията за отношенията им бъдат потвърдени, те биха могли да поставят въпроси за спазването на вътрешния кодекс на Nvidia, който задължава служителите да избягват ситуации, при които личните отношения могат да влязат в конфликт с професионалните им задължения.

Бордът обсъжда бъдещето на Хуанг

Бордът на Nvidia вече е започнал разследване на отношенията на Хуанг с Алис Хуанг, като проверката се води от адвокатската кантора Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Според хора, запознати с въпроса, директорите подготвят отстраняването му като главен изпълнителен директор и са планирали заседание за бъдещето му още в сряда.

Републикански ръководители на три влиятелни комисии в Камарата на представителите са поискали Хуанг да участва в закрит брифинг за контактите си с Алис Хуанг.

„Не мисля, че трябва да говорите директно с мен“, е казал Хуанг при опит на „Ню Йорк таймс“ да го попита за отношенията му с Пауъл, след което е прекратил разговора. Няма публично потвърждение от Nvidia за твърденията за втората връзка.