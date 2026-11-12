Джеймс Пакър продаде имението си в Аспен за 42 млн. долара

Австралийският милиардер Джеймс Пакър и бившата му съпруга Ерика продадоха имението си в Аспен, щата Колорадо, за 42,68 млн. долара. Имотът е бил обявен първоначално за 48,9 млн. долара и е останал на пазара около пет месеца.

Продажната цена се равнява на приблизително 62 млн. австралийски долара. Пакър и Ерика са купили имота през 2013 г. за 15,6 млн. долара, или около 22,67 млн. австралийски долара.

Технологичен предприемач купи имението

Новите собственици са технологичният предприемач Алекс Дейвис и съпругата му Линдзи. Дейвис е внук на покойния милиардер Марвин Дейвис, натрупал състоянието си в петролната индустрия и придобил филмовото студио Twentieth Century Fox през 1981 г.

Алекс Дейвис е основател на базираната в Далас инвестиционна компания Disruptive. Сред компаниите, в които тя е инвестирала, е производителят на чипове Groq. Наскоро Disruptive обяви намерение да привлече до 10 млрд. долара за нов инвестиционен фонд.

Имение с площ близо 1400 квадратни метра

Резиденцията се намира в престижния район Бътърмилк и е построена върху парцел от около 2,01 акра. Жилищната площ е приблизително 15 000 квадратни фута, или близо 1394 квадратни метра.

Къщата разполага със седем спални и осем бани. В имота има плувен басейн, водна пързалка, хидромасажна вана и обособено огнище. Сградата е проектирана в тоскански стил с използване на дърво и естествен камък.

„Докато наблюдаваме известно отслабване в по-ниските ценови сегменти, търсенето на наистина изключителни имоти остава силно“, заяви брокерът Стефани Луис от Christie’s International Real Estate, която е посредничила по сделката заедно с Уенди Уогън.

Пазарът на луксозни имоти се забавя

Продажбата се осъществява на фона на забавяне на пазара на луксозни жилища в Аспен. До октомври 2026 г. сделките в Аспен и Сноумас са намалели с 19% по стойност спрямо същия период на предходната година, според анализ на местния специалист по имоти Тим Естин.

Причината за продажбата е свързана с промяната в семейната ситуация на Пакър и Ерика. Бившата му съпруга и трите им деца вече живеят във Великобритания, което е направило използването на имението в Колорадо по-рядко.